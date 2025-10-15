Çocuklarda baş ağrısı tehlikeli olabilir

Son yıllarda çocuklarda baş ağrısı şikayetlerinde belirgin bir artış yaşanıyor. Ekran süresinin uzaması, uyku düzensizlikleri, okul stresi ve sağlıksız beslenme gibi faktörler, bu durumun başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Ancak uzmanlara göre her baş ağrısı masum değil. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nur Aydınlı, baş ağrılarının altında basit nedenlerin olabileceği gibi, ciddi sağlık sorunlarının da yatabileceğine dikkat çekti.

UYKU EKSİKLİĞİNDEN STRESE

Prof. Dr. Aydınlı, çocuklarda baş ağrısına yol açan başlıca nedenleri şöyle sıraladı: “Çocuklarda baş ağrısının en yaygın nedenlerinden biri uyku ve beslenme bozukluklarıdır. Yetersiz ve düzensiz uyku saatleri ile açlık ve susuzluk, çocuklarda baş ağrısı gelişimine zemin hazırlar. Ayrıca psikolojik stres ve anksiyete de çocuklarda baş ağrısını tetikleyebilir. Okul stresi, arkadaş ilişkilerinde yaşanan sorunlar veya aile içi problemler, baş ağrısını artırabilir. Bu tür durumlarda ebeveynlerin tutumu, çocukla iletişimi ve gerektiğinde psikolojik destek alması oldukça önemlidir.”

Migrenin ise çocuklarda sık rastlanan baş ağrısı tiplerinden biri olduğunu belirten Aydınlı, “Genellikle zonklayıcı, tek taraflı ve ışık ile ses hassasiyeti, mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösteren migren, stres, açlık ve uyku gibi tetikleyicilerle ortaya çıkabilir” dedi.

GÖZ RAHATSIZLIĞI DA SEBEP OLABİLİR

Göz sorunlarının da çocuklarda baş ağrısının önemli nedenleri arasında yer aldığını söyleyen Aydınlı, yanlış numaralı gözlük kullanımının, göz yorgunluğu veya uzun süre ekrana maruz kalmanın görme problemleriyle birlikte baş ağrısını tetikleyebileceğini belirtti. Aydınlı, “Daha nadir ve ciddi olmakla birlikte kafa travmaları, kafa içi basıncının artması ve tümör gibi organik nedenler de çocuklarda baş ağrısına yol açabilir ve mutlaka uzman değerlendirmesi gerektirir” şeklinde konuştu.

İhmal etmeden uzmana danışılmalı

Baş ağrısı konusunda ailelerin en sık yaptığı hatalardan birinin yanlış ağrı kesici kullanımı olduğunu belirten Aydınlı, baş ağrısının ihmale gelmeyecek ciddi durumları olabileceğini vurguladı. Aydınlı, “Her ne kadar çocuklarda baş ağrısı sıklıkla basit nedenlerden kaynaklansa da tekrarlayan veya şiddetli ağrılar ihmal edilmemeli ve mutlaka profesyonel değerlendirmeye alınmalıdır. Çocuk sağlığı için ailelerin bu konuda bilinçli ve dikkatli olması büyük önem taşıyor” dedi.











