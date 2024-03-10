Çocukları yabancı dille kuşatmalıyız

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'nın (YETEV)yabancı dil eğitimlerine farklı bir bakış açışı kazandırmak ve bu alanda çalışan öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "İngiliz Dil Eğitimi'nde (ELT) Küresel Yaklaşımların Yerelleştirilmesi" temalı konferansın dördüncüsünü, "Her çocuk özeldir" sloganıyla Palet Okulları Çamlıca Kampüsünde gerçekleştirdi.

İNGİLİZCE BİLMELERİ ŞART

YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, çocukları yabancı dille kuşatmanın çok önemli olduğunu, onların etraflarında İngilizce duymalarını, görmelerini, okumalarını istediklerini söyledi. İngilizcenin dünyanın ortak dili olduğu ve çocukların iletişim kurabilmeleri için dil öğrenmeleri gerektiğini aktaran Erdoğan, çocukların erken dönemden itibaren ikinci bir dile ihtiyaç duyduklarını, o dili öğrenmelerinin kendileri için faydalı olacağını ve gelecekte pek çok kapı açacağını anlamalarının sağlanması gerektiğini dile getirdi.

MOTİVASYON ÇOK ÖNEMLİ

Çocuğa, 'dilin faydalı olduğu' iç motivasyonun verilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Maria Montessori'nin deyimiyle; her bir çocuğu aktif hale getirebilirsek onlar için öğrenmeyi çok daha kolaylaştırmış oluruz. Siz zaten elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz. Geriye sadece çocuklarda dil öğrenme konusunda iç motivasyonu sağlayabilmek kalıyor.















