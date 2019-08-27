Çocuklarımız haç çıkartıyor

Yunanistan, çeşitli oyunlarla azınlık okullarını kapatarak Türk çocuklarını kendi okullarında okumaya yönlendiriyor. Her yıl sistematik olarak okulları kapatan Yunanistan'ın okullarında 5 binin üzerinde Türk öğrenci bulunuyor. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Av. Necmettin Hüseyin, Yunanistan'ın Türk çocuklarına yönelik bu uygulaması nedeniyle asimilasyon yaşandığını anlattı. Hüseyin, "Özellikle Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türklerin çocukları Yunan devlet okullarına gidiyor. Devlet okullarında eğitim gören Türk çocukları, bugün Türkçe'yi çok az derecede konuşabiliyorlar. Kültürel asimilasyon bu şekilde hızlandırılıyor" dedi.

OKULSUZ BIRAKIYORLAR

6 yaşındaki çocukların çoğunluk anaokuluna gittiğini belirten Hüseyin şöyle devam etti: "Oradaki Hristiyan çocuklar sabah kahvaltıya başlarken haç işareti yaparak yemek yiyor. O ritüeli gördükten sonra evde kahvaltı yaparken çocuklarının masanın altına gizlenerek haç çektiğine şahit olan aileler var. Bu nasıl bir acıdır aileler için. Türkiye'nin bu konuya el atması lazım. Biz öğrenci sayısı düşerse iki köy birleşelim taşımalı eğitim yapalım diyoruz. Ona da izin vermiyorlar. Bizi okulsuz bırakıp kendilerine muhtaç ediyorlar."