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EĞİTİM

Çocukların yeteneği dijital takipte

MEB ve UNICEF tarafından geliştirilen rehberlik projesi PAMKEG’in tanıtımında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların yıllara göre bütün çalışmaları ve yeteneklerinin kayıt altına alınacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, proje tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, proje tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB ve UNICEF iş birliğinde yürütülen Rehberlik Araştırma Merkezleri’nin Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri Sunma Açısından Kapasitesinin Güçlendirilmesi (RAMKEG) Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’nda konuştu. E-rehberlik sisteminin kurulmasının veriye dayalı yönetim açısından önemine vurgu yapan Selçuk, şu bilgileri verdi: “Hangi öğrencinin hangi yeteneği, hangi projesi, ne şekilde, ne zaman yapıldı? Yıllar itibarıyla her bir öğrencinin izlenebilmesi için bütün bu çalışmaların ne şekilde ortaya konulacağının kayıt altına alınması lazım. Bir öğrenci, başka bir şehre gitse bile o öğrencinin geçmişteki bütün becerilerinin, projelerinin, ilgisinin, yeteneğinin hangi alanlarda olduğunu bilebilmeliyim. Bunu sağlayan bir e-rehberlik alt yapısı var. Bu dijital alt yapı sayesinde çocukların yıllar itibarıyla bütün öğrenim hayatı boyunca izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için bir yol haritası koyabilme imkanı doğuyor. Bir öğrencinin geçmişte hangi aşamalardan geçtiğinin izlenebilmesi ve öğrencinin tanınması açısından gerek uzmanlara, gerek rehber öğretmen arkadaşlarımıza, velilerimize çok ciddi bir kaynak ortaya çıkıyor ve bu birikimlilik üzerine yıllar itibarıyla tüm öğrencilerin nasıl bir donanıma sahip olduğu ve olacağı konusunda bir öngörü de geliştirmiş olacağız.”

TAKİP GEREKTİRİYOR

UNICEF ile de önemli iş birlikleri yürüttüklerini söyleyen Selçuk, bu çalışmaların hayata geçirilmesi için il ve okul müdürlerinin, öğretmenlerin desteğine ihtiyaçları bulunduğunu belirtti: “E-rehberlik sisteminin yaygınlaştırılması ve psiko-sosyal destek konuları çok ciddi takip gerektiriyor.” Bakan Selçuk, “Rehberlik sisteminin Türkiye’de artık öğrencilerin nasıl yönlendirilmesi gerektiği, bunun için araç, gereç, test, ölçek nelerin yapılması gerektiği hepsi çok açık ve net şekilde ortaya konulmuş durumda. Bundan sonra işi takip etmek ve performansı ortaya koymak kalıyor“ diye konuştu.

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