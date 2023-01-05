Çöpten üretildi: 5 bin 200 haneye yetecek kadar var

Düzce’de çöplerin vahşi depolanmasını ortadan kaldıran, elde edilen atıkların enerji ve gübre olarak katma değer halinde geri dönmesine öncülük eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin bir yıllık çalışmasını kamuoyu ile paylaştı. 2022 yılı boyunca aralıksız çalışan tesiste Ekim ayına kadar elde edilen verilerde; genel toplam atık miktarı 93 bin 612 ton olurken bu atıklardan 7 Milyon 527 bin 477 metreküp Biyogaz, 13 Bin 058 MegaWatt elektrik üretildi.

93 bin 612 ton atık bertaraf edildi

Daha temiz, daha nezih ve daha sağlıklı bir Düzce için adımlar attıklarını bu çerçevede çöp konusunun önemli olduğunun altını çizen Başkan Faruk Özlü, “Temiz Şehir Düzce çatısı altında belediye olarak büyük yol kat ettik. Farkındalık oluşturduk. Oluşturmaya da devam edeceğiz. Yaklaşık 2 yıl önce faaliyetlerine başlayan tesisimizle de hem vahşi depolamanın önüne geçtik hem de ilimiz ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürdük. Bu çerçevede, geçtiğimiz yıl 87 Bin ton civarında olan atık miktarımızı bu yıl yaklaşık 94 Bin ton seviyesine getirdik. Hava kirliliği ile mücadelemizin en büyük göstergesi bu tesisten aldığımız verilerdir. Kurum olarak üzerimize düşen sorumluluğun da fazlasını yerine getiriyoruz. En önemli gündemlerimizden biri budur. Mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

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Tesis raporundan çarpıcı veriler çıktı

Hazırlanan raporda tesisin kapasitesi ile ilgili ipuçları elde edilirken raporda şu detaylara yer verildi: 5.797.827,48 Kilogram CO2 salınımı engellendi. 257.682 adet ağaca eşdeğer CO2 salınımı engellendi. 5 bin 225 hanenin ihtiyacına eşdeğer elektrik üretildi. 1.865.452,86 Kilogram kömür kullanımına eşdeğer hava temizlendi. 4 bin 142 adet aracın trafikten çekilmesine eşdeğer hava temizlendi.

FOTOĞRAF 35 İngilterenin başkenti Londrada yaşayan Debra Goddard 33 yıl önce ikinci el eşya pazarından 10 pounda bir yüzük aldı. Annesi dolandırıcılara büyük miktarda para kaptırınca Goddard yüzüğü birkaç yüz pound tutmasını umarak bir kuyumcuya götürdü ve orada yüzüğün 25.27 karat ve 740 bin pound değerinde olduğunu öğrendi. Bir yardım derneğinde çalışan ve koruyucu anne olan Goddard, müzayede evi Sothebysde açık artırmada satılan yüzükten 607.900 dolar kazandı. Bu altın yumurtlayan tavuk 14 bin dolara satın almıştı. Ancak 20 milyon dolara satıldı. Hurda alım satımı yapan bir kişi, kar edeceğini umarak bit pazarından 14 bin dolara altın yumurta satın aldı... Ancak yumurtanın daha Rus Hanedanlığı için yapılmış kayıp Faberge yumurtalarından olduğunu keşfetti. Yumurtanın orijinal olduğunu doğrulayan hurdacı, ismi açıklanmayan birine bu değerli parçayı sattı. Nadir parçanın fiyatı açıklanmadı. Ancak uzmanlar, yumurtanın 20 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor. 1920lerde bir kongre üyesinin karısı, yeğenine mücevherlerini miras bıraktı... Uzmanlar inceledikten sonra mücevherlerin toplamda 257 bin dolar değerinde olduğunu belirtti. Mücevherler günümüzde 400 bin dolar değerinde! ABDnin California eyaletinde yaşayan Loren Krytzer, araba kazasında bacağını kaybetti... Üstelik doktor kontrollerine bile gitmekte zorlanan Krytzerın bakması gereken çocukları vardı ve parası yoktu. Aynı zamanlarda büyükannesi vefat eden adam aileden kimsenin istemediği eski bir battaniyeyi miras olarak aldı. Ancak Bu kirli şeyi istemiyorum diyen kız kardeşi daha sonra çok pişman olacaktı. Çünkü Loren bir programda battaniyenin antika olduğunu ve yarım milyon dolar olduğunu öğrendi. Üzerine oturduğu battaniye ile programdaki battaniyenin aynı olduğunu gören Loren şoke oldu. Müzeyedeye battaniyeyi gösteren adam, Navaho (Kızılderili halkı) battaniyesinin 1.5 milyon dolar değerinde olduğunu öğrendi. İngilterede Andy Fields adlı bir iş insanı Las Vegastaki garaj satışında 5 dolara bir skeç satın aldı. Fields, çizimin arkasındaki imzayı fark edince eserin Andy Warhola ait olduğu belirlendi. Bir değerleme uzmanı iş insanına eskizin yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olabileceğini söyledi ancak Fields eseri satmak istemedi. 1776da, Bağımsızlık Bildirgesinin 500 nüshası basıldı ve 23 nüshanın hala var olduğu biliniyordu. Aynı yıl, Philadelphiadaki bir adam, çerçevesini beğendiği için bir bit pazarından 4 dolara eski bir resim satın aldı. Çerçeve yanlışlıkla kırılınca resmin arkasında Bağımsızlık Bildirgesinin kopyası gibi görünen bir belge keşfetti. Daha sonra belge müzayedede 2.42 milyon dolara satıldı. ABDnin Michigan eyaletinde yaşayan bir kişi 1988de çiftlik satın aldı. İsmini açıklamak istemeyen kişi, çiftlikte garip bir kayaya rastladı. Çiftliğin eski sahibi ise kayanın 1930larda mülke düşen bir göktaşı olduğunu söyledi. O da bu duruma aldırış etmeyerek kayayı 30 yıl boyunca kapı takozu olarak kullanmaya devam etti. Ancak yıllar sonra çiftlik sahibi, göktaşı satışından para kazanılacağını öğrendi. Elindeki 10 kiloluk taşı satmaya karar verdi. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan incelemeye göre taş, nikel oranı %12 olan demir-nikel bir kayaydı.Araştırmacılara göre 80 yıldır bir kapı takozu olarak kullanılan taşın değeri yaklaşık 100 bin dolardı.. Fransanın başkenti Pariste yaşayan yaşlı bir kadının duvarında asılı duran tablonun Floransalı ünlü Rönesans öncesi ressamı Cimabuenin eseri olduğu anlaşıldı ve açık artırmada 24 milyon euroya satılarak yeni bir rekor kırdı. Tabloyu yıllardır evinin mutfağında duvarda asılı tutan kadın, tablonun değerlemesini yapmak için uzman kişilere danıştığında gerçeğin ortaya çıktığı belirtiliyor. Bir müzayedede satın alınıp yıllarca bir dolapta saklanan küçük tablonun neredeyse yarım milyon dolar değerinde olduğu ortaya çıktı. Kartpostal boyutundaki tablo, 2000li yılların başında İngiliz şehri Canterburyde yalnızca 30 pound (yaklaşık 38 dolar) karşılığında satın alındı. Üzerindeki imzanın silik olması nedeniyle anlaşılamayan minik tablonun 19. yüzyıl ressamı John Constablea ait olduğu anlaşıldı... Tablonun değeri ise 400 bin dolar.. 1970lerde tabak koleksiyoncusu olan bir kadın, Rhode Islandda 100 doların altında bir tabak satın aldı. Tabak güzel görünüyordu, bu yüzden kadın onu mutfağının duvarına astı. Kadın, 2010 yılı civarında bir galeriye girdi ve ocağının üstündeki tabağa benzeyen bir tabak gördü. Kadının araştırmaları sonucu tabağın Picassoya ait olduğu ortaya çıktı. 1955ten kalma orijinal eserin 10 ila 15 bin dolar değerinde olduğu öğrenildi. 2015te bir kadın Silikon Vadisindeki bir geri dönüşüm merkezine eski bir Apple bilgisayar bıraktı. Clean Bay Areanın başkan yardımcısı Victor Gichun, gizemli kadının vergi makbuzu istemediğini ve herhangi bir iletişim bilgisi bırakmadığını söyledi. Bilgisayarın 1976da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ron Wayne tarafından bir araya getirilen yaklaşık 200 birinci nesil masaüstü bilgisayardan biri olduğu anlaşıldı. Geri dönüşüm firması bilgisayarı 200 bin dolara bir koleksiyoncuya sattı. 2010da San Diegodan bir kadın antik eşyaların değerinin ölçüldüğü bir televizyon programına katıldı. Kadın programa büyük büyükbabasının 1846da Çerokilerden aldığı bir çantayı getirdi. Çanta, Çeroki savaşçısından bir teşekkür hediyesiydi. 1820lere dayanan çantada bir mektup da vardı. Çantanın değeri 145 bin dolar... Beş yıl önce, bir kadın çekmecede bulduğu bir dizi eski beyzbol hatırasını antik eşyaların değerinin ölçüldüğü programa getirdi. Kadın, koleksiyonun 19. yüzyılın ortalarında Bostonda bir pansiyona sahip olan büyük büyükannesinden miras kaldığını söyledi. Koleksiyon Boston Red Stockings takımının oyuncularının kartları, imzası ve bir mektuptan oluşuyordu. Uzmanlar koleksiyonun değerinin 1 milyon dolar olduğunu söyleyince kadın şoke oldu. ABDnin Arizona eyaletinden bir kişi ikinci el golf arabası satın almak için bir dükkana girdi. Oradan 6 dolarlık bir saat gören adam, saatin daha değerli olabileceğini fark etti ve saati satın aldı. Araştırmaları sonucu saatin oldukça nadir görüldüğü sonucuna ulaşan adam bu değerli parçayı 35 bin dolara sattı. ABDnin Arizona eyaletinden bir kişi ikinci el golf arabası satın almak için bir dükkana girdi. Oradan 6 dolarlık bir saat gören adam, saatin daha değerli olabileceğini fark etti ve saati satın aldı. Araştırmaları sonucu saatin oldukça nadir görüldüğü sonucuna ulaşan adam bu değerli parçayı 35 bin dolara sattı. Teksas, San Antonioda bir kimse çöplerin arasında bir keman buldu. Eşinin büyükbabasına ait bir kemanı tamir etmek için bulduğu kemana ihtiyaç duyulabileceğini düşünen adam bir enstrüman dükkanına danıştı. Başlangıçta keman için 1000 dolar teklif edildi. Ancak enstrümanın İtalyan keman yapımcısı Giuseppe Pedrazzini tarafından 1922de yapıldığı belirlendi. Böylelikle kemanın değeri 50 bin dolarlara kadar çıktı. İKİNCİ EL DÜKKANLARDAN SATIN ALINAN DEĞERLİ PARÇALARDeğerinden çok daha uygun fiyata satın alınan eşyaların verdiği mutluluğu bilmeyen yoktur. Bu karelerde de ikinci el mağazalardan satın alınan değerli eşyalar göreceksiniz. Örneğin sosyal medya kullanıcısına göre bu yüzüğün yeşil ametist taşından yapıldığı söylenmiş. Bunun üzerine internet kullanıcısı 42 dolara yüzüğü satın almış. Ancak kuyumcuya gösterdiğinde yüzüğün çok nadir bulunan yeşil elmastan yapıldığını ve değerinin 8 bin doların üzerinde olduğunu öğrenmiş. İkinci el mağazadan 5 dolara satın alınan kitabın içinden 100 dolar çıktı. Hurda dükkanından 2 dolara satın alınan nişan yüzüğünün kuyumcuda gerçek safirden yapıldığı ortaya çıktı. Düğün için takım elbise arayan ve perakende değeri 1.700 dolar olan bu takım elbiseyi 20 dolara alan damat adayı herkesi şaşırttı. İkinci el mağazada Birinci Dünya Savaşındaki bir askere ait kamera. Piyasalarda 2.590 dolara satılan marka çantanın aynısını 20 dolara aldı Bu gelinlik sadece 64 dolar. 2 dolara alınan kitap Stephen King imzalı ve fotoğraflı çıktı. Hayranları kitabın fiyatına değer biçemiyor. Bir evin tasfiye satışından 5 dolara alınan bu tokanın üzerindeki taşların elmas ve safir olduğu sonradan anlaşıldı... Ünlü modacıların imzalarını taşıyan ceketlerin üçü için toplamda 15 dolar ödedi Paha biçilemeyen bu tablo yalnızca 10 dolara alındı. Çilek şeklinde tuzluk ve biberlik... 6 dolara alınan ceketin içinde 5 dolar vardı. Yüzde yüz yün, dünyaca ünlü kaban sadece 12 dolara alındı. Harry Potterın asası 1.78 dolara satıldı. Bu zamana kadarki en iyi alışverişim olabilir. 3 dolara gelinlik buldum. Çöpten çıkardığı şey hayatını değiştirdi: Şans eseri buldu değerine paha biçilemiyor Çöpten çıkardığı şey hayatını değiştirdi: Şans eseri buldu değerine paha biçilemiyor Çöpten çıkan şey hayatını değiştirdi: Şans eseri buldu değerine paha biçilemiyor Kimilerinin çöp kenarında, kimilerinin ikinci el dükkanlarda bulduğu, bazılarının yıllardır evinde duran, bazılarına ise miras kalan bu eşyaların gerçek değerlerine paha biçilemiyor. Şans eseri bulunan servet değerindeki eşyalar 'yok artık' dedirtti. İşte birbirinden değerli o ilginç eşyalar.



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FOTOĞRAF 7 Çevreyi korumak, doğaya atılan çöpten elektrik üretimi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kent genelinde toplanan evsel atıklar, katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesislerinde biriktiriliyor. İl merkezi ve ilçelerde belediye ekiplerinin topladığı günlük 200 tona yakın evsel atık, depolama ve bertaraf tesisinde metan gazına dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Tesiste günlük 14 megawatt, yıllık ise 5 bin megawatt enerji üretimi yapılarak kentte 7 bin konutun aydınlanma enerjisi ihtiyacı karşılanıyor. Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliğinde günlük 200 ton çöpün bertaraf edildiğini söyleyen Çevre Mühendisi Mehmet Yeşildal, “Burası 100 bin metrekare alana kurulmuş bir tesis. Buraya gelen çöpler sıkıştırılıp metan gazından elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bu da 7 bin konutun aydınlatma ihtiyacını karşılamaktadır. Ürettiğimiz enerji bize toplamda 10 bin ton karbon bertarafını da sağlamaktadır. Bu da ne kadar çevreci bir tesis olduğumuzu göstermektedir. Çevreye, ekonomiye ve istihdama katkı da sağlıyoruz. Burada üretilen enerji, sisteme verilmektedir. Şu anda da üretim devam etmektedir. Yozgat il merkezi ve ilçelerinden gelen çöpten yıllık 5 bin megawatt enerji elde ediyoruz. Bu da kent genelinde 7 bin konutun aydınlatılmasını sağlıyor” dedi. Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor Yozgat ve ilçelerde toplanan günlük 200 ton evsel atık, Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği'nde geri dönüşüme kazandırılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Toplanan atıklardan 7 bin konutun aydınlanma ihtiyacı karşılanıyor.

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