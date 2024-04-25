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Çorlu'daki tren kazası davasında cezalar belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davada 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

11:28 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:54 - 25/04/2024 Perşembe
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmişti.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Çorlu' da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası davasında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, dönemin TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan' a 15 yıl, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli' ye 9 yıl 2 ay, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu' ya 17 yıl 6 ay, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras' a 8 yıl 4 ay, Mühendis Tevfik Baran Önder' e 10 yıl, Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt' a 16 yıl 3 ay, Mühendis Deniz Parlak' a 9 yıl 2 ay, Mühendis Kubilay Başkaya' ya 9 yıl 2 ay, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat'a 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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