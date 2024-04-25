Çorlu'daki tren kazası davasında cezalar belli oldu

Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği trenin makinistlerin ifadeleri ortaya çıktı. İfadelere göre, lokomotif, menfeze girince zemindeki boşluk nedeniyle tren sarsıldı. Makinistler, zeminle ilgili sorun olduğunu anlar anlamaz treni durdurmak için freni çekti. Makinistler, “Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık” dedi. Öte yandan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, tren kazasıyla ilgili seferlerden sorumlu 3 görevlinin daha ifadesine başvurulması talimatını verdi.