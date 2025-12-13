Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Çorum'da ekipler denetime çıktı: 30 araca ceza

Çorum'da ekipler denetime çıktı: 30 araca ceza

00:4113/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Denetimde 80 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Denetimde 80 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Çorum'da laca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 30 araca toplam 85 bin 228 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Çorum’un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, 30 araca toplam 85 bin 228 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince Zile Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimde 80 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 30 araca toplam 85 bin 228 TL idari para cezası uygulandı.



#Çorum
#Alaca
#Denetim
#Polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 2026 yılbaşı resmi tatil takvimi