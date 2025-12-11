Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Çorum’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Çorum’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

17:0011/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Çorum
Çorum

Çorum’un Alaca ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Çopraşık Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet K.’nin yönetimindeki 32 ABE 548 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü ile yanında bulunan oğlu Yusuf Harman K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.




#Çorum
#otomobil
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri: 12 Aralık 2025 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il ezan vakitleri