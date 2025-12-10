Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Çorum'daki zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı

Çorum'daki zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı

00:2310/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mehmet H. yönetimindeki 33 AGS 784 plakalı gıda yüklü tır, Yozgat-Çorum kara yolu Alaca Sincan mevkisinde dere yatağına devrildi. Kazayı görüp yardım etmek isteyen Ahmet G'nin yol kenarına park ettiği 07 K 0978 plakalı otomobile ise arkadan gelen Müslüm K. idaresindeki 19 ADD 650 plakalı hafif ticari araç çarptı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler Mehmet H. ve Müslüm K. ile aynı araçta bulunan Leyla K. ve Halil İbrahim K. yaralandı.


Tır sürücüsü Mehmet H, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.



#Çorum
#Trafik kazası
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı ve sırası güncellendi