Çorum’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

22:5327/10/2025, Pazartesi
AA
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Çorum’da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Olay sonrası itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.

Mustafa Ö. idaresindeki 19 ADL 324 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada çevredekiler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

#Çorum
#otomobil
#yangın
