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POLİTİKA

Cudi ve Gabar artık huzur beldesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ta Cudi Dağı’nın zirvesindeki Nuh Peygamber Üs Bölgesi’ndeki askerlerin bayramını kutladı. Erdoğan, “Cudi’nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar’da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta Cudi Dağı’nın zirvesinde bulunan Nuh Peygamber Üs Bölgesi’nde görev yapan askerlere telefonla hitap ederek, “Cudi’nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar’da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü” dedi. Dün Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığında kalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın erken saatlerinde askerlerle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşen Soylu, “Buralar huzur alanı oldu” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu’nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, Mehmetçiğin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev başındaki Mehmetçiğin bayramını kutladı.

SEFİNE VURGUSU

“Ben de öncelikle Sefine sakinlerine şahsım, ailem, milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı bildirmek istiyorum. Gerçekten Cudi’nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar’da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Allah beraberlik, huzur içinde kavuşmayı bizlere nasip etsin. Sizlerle şu anda beraber olan tüm komuta kademesine, tüm güvenlik güçlerimize tekrar şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz de şu anda Marmaris’teki güvenlik güçlerimizle beraberdik. Bayram namazımızı orada beraber eda ettik. Şu anda da onlarla vedalaştık, ayrıldık. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, “Tarihimize zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız” dedi.


ÜÇ DİN İÇİN DE KUTSAL

Arapça “Sefine” kelimesi gemi anlamına geliyor. 5 bin 500 yıl önce gerçekleştiği kabul edilen Nuh Tufanı’ndan sonra Hazreti Nuh’un Gemisi’nin Cudi Dağı’na oturduğuna inanılıyor. Kaynaklarda belirtildiğine göre, tufandan sonra geminin durduğu yerin yakınına bir mabet inşa edildi. Bu yer Sefine mevkii olarak biliniyor. Mekanın kutsallığından dolayı Hazreti Musa döneminde Yahudiler, bu mabedi inançlarına göre tasarladı, Hazreti İsa’dan sonra Hristiyanlar kilise haline getirdi.

Miladi 766 yılından sonra burası cami/mescid olarak kullanılmaya başlandı. Bölge, üç din açısından kutsal görülüyor. Terörden arındırılmasının ardından bölge, yaz aylarında ziyaret edilebiliyor.

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İlişkilerimiz güçlenmeye devam edecek

İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan’ı arayarak Kurban Bayramı’nı kutladı. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da gelişmesinden memnuniyetlerini dile getiren liderler, ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine dair inançlarını vurguladı.

KARDEŞLİĞİMİZİN TEZAHÜRÜ

Türkiye ve Azerbaycan’ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatının başarıyla sürdürüldüğünün altını çizen Erdoğan ve Aliyev, tatbikatı iki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bir başka tezahürü şeklinde değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Aliyev, son günlerde Ermenistan’ın askeri kışkırtması sonucu yaşanan olaylarla ilgili Erdoğan’ın Azerbaycan’a verdiği kararlı desteği takdirle karşıladıklarını belirtti. Erdoğan ve Aliyev, iki ülke ilişkileriyle ilgili diğer konuları da müzakere etti.

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LİDERLERLE BAYRAMLAŞTI

Erdoğan Aliyev dışında Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile de telefonda bayramlaştı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

İnanç turizmine açılacak

  • Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da “40 yıldır arzu ettiğimiz Sefine’deyiz. Bayram namazımızı beraber kıldık. Buranın ayrı bir önemi var. Sayın Cumhurbaşkanım, Nuh’un Gemisi’nin bulunduğu yeri de talimatınızla inanç turizmine açmak istiyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunları söyledi: “Mehmet Yarka kardeşim, öncelikle size verilmiş sözümü yerine getiremediğim için mahcubum. İlk fırsatta Allah’ın izniyle o sözü yerine getireceğiz. Süleyman Bey ile de görüştük geçen gün. O sözü inşallah çok çok farklı bir şekilde yetine getirmek istiyoruz.”

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