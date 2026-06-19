Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cuma hutbesine işaret dili desteği

Cuma hutbesine işaret dili desteği

16:5619/06/2026, Cuma
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Cuma namazının ardından işitme engelli vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Baş İmam Adem Çiftli ile İşaret Dili Tercümanı Ali Keleş’e teşekkür etti.
Cuma namazının ardından işitme engelli vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Baş İmam Adem Çiftli ile İşaret Dili Tercümanı Ali Keleş’e teşekkür etti.

İşitme engelli vatandaşların dini hizmetlerden daha etkin faydalanabilmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, cuma hutbeleri işaret diliyle tercüme edilmeye başlandı. İlk uygulama Bursa’nın tarihi ve manevi mekanlarından Orhan Camii’nde gerçekleştirildi.

Osmangazi İlçe Müftülüğü’nce işitme engelli vatandaşlara yönelik yeni bir uygulama hayata geçirildi. İşitme engelli bireylerin cuma hutbelerini takip edebilmeleri ve dini vecibelerini daha rahat yerine getirebilmeleri amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, hutbeler işaret dili tercümanı tarafından anlık olarak tercüme ediliyor.

Uygulamanın ilk adresi Bursa’nın tarihi camilerinden Orhan Camii oldu. Cuma namazında Baş İmam Adem Çiftli tarafından verilen hutbe, Osmangazi Müftülüğü’nde görev yapan Din Hizmetleri Uzmanı ve İşaret Dili Tercümanı Ali Keleş tarafından işaret diliyle işitme engelli vatandaşlara aktarıldı. Cuma namazının ardından işitme engelli vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Baş İmam Adem Çiftli ile İşaret Dili Tercümanı Ali Keleş’e teşekkür etti. Öte yandan Osmangazi Müftülüğü’nün engellilere yönelik hizmetlerinin yalnızca cuma hutbeleriyle sınırlı olmadığı öğrenildi. Gökdere Medresesi’nde işaret dili ve Braille alfabesi kullanılarak görme ve işitme engelli vatandaşlara Kur’an-ı Kerim eğitimi veriliyor.

Benzer bir uygulamanın Ahmet Paşa Kur’an Kursu’nda da kadın işitme ve görme engellilere yönelik sürdürüldüğü belirtilirken, burada yaklaşık 100 işitme ve görme engelli kadın kursiyere Kur’an-ı Kerim eğitimi verildi.


#Cuma hutbesi
#Osmangazi İlçe Müftülüğü
#işaret dil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS kitapçıkları sınav sonunda geri alınabilir mi? YKS soru kitapçıkları geri veriliyor mu?