Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz mevduat hesabı açabilecek

Karara göre, cumhurbaşkanı adayları, her bir tur için en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarı olan 55 bin 598 TL’nin döviz tutarı karşılığını geçmemesi kaydıyla nakdi yardım ve bağış alabilecek.