Cumhurbaşkanı Erdoğan 14'üncü kez BM Genel Kurulu'na hitap edecek: Öncelikli gündem Gazze

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" ile açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 79’uncu BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak için 21 Eylül’de New York’a gitmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın henüz kesinleşmediği belirtilen programına göre New York’ta 26 Eylül’e kadar temaslarını sürdüreceği belirtiliyor. Erdoğan, New York’taki resmi temasları çerçevesinde çok sayıda ikili ve çoklu görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’taki temaslarına çok sayıda kabine üyesinin de katılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta ayrıca ABD’de yaşayan Türk toplumunun katılacağı çeşitli program ve etkinliklere katılması, Amerikalı iş çevreleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.