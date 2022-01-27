Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidecek

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunacak.

İbrahim Kalın duyurmuştu

Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her rolü üstlenmeye hazırdır. Bunu hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya dost bir ülke olarak ve aynı zamanda bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gidecek" diyerek, Erdoğan'ın Ukrayna'ya ziyarette bulunacağı mesajını paylaşmıştı.

Putin Türkiye'ye gelecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna konusundaki davetini kabul ederek Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Putin'in Pekin Olimpiyatları'ndan sonra Türkiye'ye geliş için tarih vereceğini söylemişti.

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