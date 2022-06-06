Cumhurbaşkanı Erdoğan 6’lı masaya sert çıktı: Kukladan ibaretler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin üç gün süren Kızılcahamam kampının kapanışında, CHP’nin başını çektiği 6’lı masa, ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek göstergesinin tamamlandığını belirtti, buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı.

DEĞİŞMEDİ, DEĞİŞMEYECEK

2023 hedeflerine ilişkin de önemli mesajlar veren Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından yalanlar ve iftiralarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Biz bunlarla mücadele ederken bazen üslubumuzu ve tavrımızı sertleştirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Emin olun bu sertliğin tek sebebi ülkemize ve milletimize karşı mesuliyetlerimizin gereğini yerine getirmektir. Biz hak bildiğimiz yolda mücadeleden asla geri durmayacağız. Aslını inkar eden haramzadeler her gün başka bir kılığa bürünebilir. Her gün bir başka dille konuşabilir. Kimse bizden böyle bir tavır, üslup, kişilik sergilememizi beklemesin. Bu fakir kendini bildi bileli böyledir. Değişmedi, değişmeyecektir.”

KAVGAMIZ AĞA BABALARIYLA

“Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizden rahatsız olanların doğrudan bizi ve hükümetimizi hedef almasının gerisinde ülkemizin geldiği noktadan hazımsızlık vardır. Akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir ki dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye'ye saldırıyor demektir. Dünyada her kim AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı kötülüyorsa aslında Türkiye'yi hedef alıyor demektir. Ülke içindeki aparatlarının tek yaptığı ellerine tutuşturulan senaryolardaki rollerini oynamaktır. İşte bunun için diyoruz ki CHP'nin başındaki zat da onun kurduğu masanın çevresinde oturanlar da altına gizlenenler de birer kukladan ibarettir. Ama şunu çok açık söylüyorum biz kavgamızı onların ağa babalarına veriyoruz.”

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YA İSTİKLAL YA ÖLÜM YOLU

“Bugün de aynı gafletle çürük kabuklara sarılanların akıbeti 1919'da Samsun'da başlayıp, 29 Ekim'de Ankara'da yeni devletimizin ilanıyla biten süreçteki mandacı zihniyetin akıbetinden farklı olmayacaktır. Bizim yolumuz dün olduğu gibi bugün de ya istiklal ya ölüm yoludur. Bizim yöntemimiz dün olduğu gibi bugün de hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh tüm vatandır ilkesidir.”

TAKOZ OLMAYIN YETER

“En zayıf, en yorgun, en bitkin zamanımızda nasıl bu anlayışla yedi düveli arkasına alanları denize döktüysek bugün de aynı inanç ve iradeyle ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak, 2053 vizyonuna kavuşturacağız. Siyaset hayatları boyunca ülkenin ve milletin hayrına yaptıkları tek bir iş dahi olmayanların bu hissiyatı ve azmi anlamasını beklemiyoruz. Bizim isteğimiz 'gölge etme başka ihsan istemem' diyen filozof misali bunların büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına çelme takmamaları, takozluk yapmamalarıdır. Verdiğimiz demokrasi ve kalkınma mücadelesi 85 milyon vatandaşımız her birinin hayatını olumlu yönde ilerletmiştir.”

Sandıktan birinci çıkacağız

Seçimlerde gençlere önem verilmesini belirten Erdoğan, “Biz sosyal medyada troller vasıtasıyla oluşturulan algılara kesinlikle bakmadık, bakmıyoruz. Statlara sığmayan AK Parti gençliğine bakıyoruz. Her birinize 2023'e kadar üzerinize düşenleri hakkıyla yaparak partimizi bir kez daha sandıktan birinci çıkartacağınıza tüm kalbimle güveniyorum” diye konuştu.

Pahalılığa sınır çekeceğiz

Ekonomik gelişmelere değinen Erdoğan şunları söyledi: “Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme esasına dayalı Türkiye ekonomi modeliyle bu sıkıntılı süreci ülkemiz için avantaja çevirecek adımları atıyoruz. Gelişmiş ülkeler bile küresel buhran karşısında kendi içlerine kapanmaya yönelirken biz dünyaya daha çok açılıyor, hedeflerimizin çıtasını daha yükseğe taşıyoruz. Tüm bunları söylerken insanlarımızın günlük hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları asla hafife almıyor, görmezden gelmiyor, kulak arkası etmiyoruz. Tam tersine bir yandan küresel denklemler içinde ülkemize yol açmaya çalışırken diğer yandan da insanlarımızın üzerindeki hayat pahalılığı yükünü azaltmanın çarelerini arıyoruz. Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışlarıyla izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık. Önümüzde konuttan otomobile, gıdadan elektroniğe, inşaat malzemelerinden tekstile uzanan bir liste var.”

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HİÇBİR İŞİMİZ KOLAY OLMADI

“TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı verileri enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir. Petrol fiyatlarının 2-3 katına, doğal gaz fiyatlarının 7-8 katına, kömür fiyatlarının 10 katına yükselmesinin müsebbibi biz olmadığımız gibi bu ürünleri çoğunlukla dışarıdan ithal ettiğimiz için fiyat dalgalanmalarına karşı duyarlılığımız fazladır.”

“Piyasaların fiyatlandırma alışkanlığını değiştirmesini sağlayarak hayat pahalılığına bir sınır çekmek için çalışıyoruz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programlar hazırlıyoruz. Seçimlere 1 yıl kala böyle bir tabloyla karşı karşıya bulunmamız işimizi elbette biraz daha zorlaştırıyor olabilir, ama 20 yıllık tarihimizde bizim hiçbir işimiz kolay olmadı. Hiçbir zaferimiz, hiçbir başarımız bize altın tepside sunulmadı. Biz bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldik.”

3600 ek gösterge tamam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam kampını, çiftçi ile memur ve emeklilerine müjdelerle kapattı. Buğday ve arpa alım fiyatları ile teşvik primlerini ve 3600 ek göstergeyi açıklayan Erdoğan, şunları söyledi:

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YAYGARA KOPARIYORLAR

“Dünyanın en önemli tahıl tedarikçileri Rusya ve Ukrayna'nın aralarındaki savaş sebebiyle ortaya çıkan belirsizlik tarımda kendine özellikle yeterli olmayan ülkeleri çok ciddi şekilde tedirgin ediyor. Hamdolsun Türkiye kendine yetecek ve hatta çoğu üründe dışarıya satacak kadar üretim yapan bir ülkedir. Tabii gerçek ne olursa olsun muhalefet ve mandacı ekonomistler, 'buğday ithal ediyoruz' yaygarasını tekrarlamaktan geri durmuyor. Buğday başta olmak üzere çeşitli ham madde kalemlerindeki yüksek ithalat rakamlarının sebebi kendi kendine yetersizliğimiz değil, ülkemizin dünyanın en büyük gıda ihracatçılarından biri olmasıdır. Yani biz buğdayı kendi ihtiyacımız için değil onu işleyip, tüm dünyaya ürün olarak satmak için ithal ediyoruz.”

FARKLI FİYAT UYGULAMASINA GİDİLMEYECEK

“Hamdolsun yeni hasat dönemine girdiğimiz bugünlerde üretim bölgelerimizden mahsulün bereketli olduğu haberlerini alıyoruz. TMO, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve bin TL prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacak. Hayırlı olsun. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 TL alım 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlenmiştir. Prim ödemesinden ürününü TMO'ya veren çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir. TMO'nun alım rakamları diğer kamu kurum ve kuruluşları için de referans olacak, farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecektir. Üreticilerimiz TMO hububat alım primine ilave olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımızca ödenecek olan mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edecekler.”

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OYNAT 03:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuştu: Çiftçi ve memura müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı kapanış konuşmasını yaptı. Burada çiftçi ve memura müjde veren Erdoğan 'TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 TL alım, bin lira prim bedeli olmak üzere 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 lira alım, 500 prim bedeli olmak üzere 6 bin TL olarak belirlenmiştir' dedi. Erdoğan '3600 ek göstergede nihayet çalışmayı tamamladık. Yarınki Kabine Toplantısı'nın ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım' diye konuştu. BiP'te paylaş

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3600’DE DETAYLAR BUGÜN AÇIKLANACAK

“Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclis'in takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki (bugün) kabin e toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz dört meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerinin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum.”