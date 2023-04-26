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Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışına video konferans ile katılacak

Rahatsızlığı nedeniyle istirahatte olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesaisine ara verdi. Erdoğan'ın verdiği bu ara nedeniyle yarınki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına da video konferans ile katılacağı bildirildi.

21:56 . 26/04/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bir televizyon programında hafif bir rahatsızlık yaşamıştı.

Erdoğan, doktorların tavsiyesi üzerine istirahate çekilerek miting programlarına da ara vermişti.

Mesaisine ara veren Erdoğan'ın, Mersin programı kapsamında yer alan yarınki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışına da video konferans ile katılacağı bildirildi.

Öte yandan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de video konferans ile katılacağı açıklanmıştı.

Erdoğan geçirdiği rahatsızlığı sosyal medya hesabından duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 3 ili kapsayan Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına katılamayacağını açıklamıştı.

"Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, programlara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılacağını ifade etmişti.




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#Akkuyu Nükleer
#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
#Vladimir Putin
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