Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye halkına tebriklerini iletti. Görüşmede, Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aliyev Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İlham Aliyev, görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye halkına tebriklerini iletti.

Bölgesel gelişmeler değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İlham Aliyev'e teşekkür ederek, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 29 Ekim için tebrik mektubu gönderdi
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 29 Ekim için tebrik mektubu gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i böyle karşıladı
OYNAT 00:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i böyle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Dünya Petrol Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'a gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.


Abone Ol Google News
Japonya ve Rusyaya satıyorlar

Japonya ve Rusya'ya satıyorlar

Denizi olmayan şehirden somon ihracatı başarısı.
Rusya kısmen Müslüman bir ülke

Rusya kısmen
Müslüman bir ülke

Kremlin'den Charlie Hebdo açıklaması geldi.
Danışmanı paketlendi

Danışmanı paketlendi

Hatay'daki DHKP-C operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Hesap verecek

Hesap verecek

Komşusunu döven Halil Sezai, 5 ayrı suçtan yargılanacak.
110 yaşında koronayı yendi

110 yaşında koronayı yendi

​Hamdiye teyze hemşirelerin alkışları arasında taburcu edildi.

Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.

​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron

Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar.
Dinamik fiyatlandırma seneye devrede

Dinamik fiyatlandırma seneye devrede

​Otoyol ve köprülerde yeni dönem başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.