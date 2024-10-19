Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabulü sona erdi. Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Çalışma yemeğinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Scholz'u kabulü sona erdi.
Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Kabulün ardından Erdoğan ve Scholz çalışma yemeğine geçti.
Erdoğan, Scholz'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Gündemde hangi maddeler var?
Görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alınacak. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki İsrail soykırımı ana gündem maddelerinden olacak. Ayrıca Türkiye'nin gündemindeki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki de görüşülecek.
Çalışma yemeğinin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.
İki lider, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittikleri ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti.