Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti

Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedariki için kritik eşik aşıldı. Eurofighter konsorsiyumunu oluşturan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan uzmanların oluşturduğu teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek görüşmelere başladı. Yaklaşık üç hafta sürmesi planlanan süreç kapsamında birçok teknik ayrıntı masaya yatırılacak. Görüşmelerin ardından verilecek nihai kararla Türkiye ilk aşamada 24 adet Eurofighter savaş uçağını mümkün olan en kısa sürede alacak. Sürecin ileriki aşamalarında bu sayı 40'a tamamlanacak.