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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı kabul etti

16:1516/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
AA
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Ahmed Ebu Gayt - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Ahmed Ebu Gayt - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Orta Doğu'da yaktığı çatışma ateşini tüm bölgeye yaymaya çalıştığını, İsrail'in amacının Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakmak olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı kabulünde, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarında düzenlediği saldırılar ele alındı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Orta Doğu'da yaktığı çatışma ateşini tüm bölgeye yaymaya çalıştığını, İsrail'in amacının Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakmak olduğunu belirtti.



İsrail'e silah ambargosu gerekliliği vurgulandı

Türkiye'nin İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması için tüm kulvarlarda girişimlerini sürdürdüğünün altını çizen Erdoğan, İsrail'e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasının baskıyı artırmak için gerekli olduğunu ifade etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye, Libya, Somali ve Etiyopya'daki gerilimlerin bir an önce sonlanmasını ve o bölgelerin barış, huzur ve istikrara kavuşmasını arzuladığını da kaydetti.


#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Arap Birliği

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