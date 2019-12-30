Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asalak ve hastalıklı zihniyete teslim olmayacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bilim insanlarının teşvik edilmesini sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Emin adımlarla 2023 hedefine yürüyoruz. Bu sene 57 bilim insanımız TÜBİTAK ve TÜBA tarafından ödüle layık görüldü.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/4LvlwF3Cw3

— Yeni Şafak (@yenisafak) December 30, 2019

TÜBİTAK 56 yıldır ülkemizin kalkınmasını destekleyecek adımlar atıyor. Dışa bağımlılık azalıyor. Bu yıl bilim insanlarına 1,8 milyar lira destek sağladık. Bu desteklerle üniversitelerin hareket alanı genişledi.

Bilgi ve teknoloji üretmeyen ülkelerin geleceğin dünyasında yeri yok.

Güçlü büyüme rakamlarını yakalayabilmek için yüksek teknolojiye dayalı ürünler ortaya koymamız gerekiyor.

2 tarihi an

Geçtiğimiz Cuma günü Gebze'de 2 tarihi anı yaşadık: Bilişim Vadisi'nin açılışını gerçekleştirdik. Marmaray bağlantısını yaparak Bilişim Vadisi'nin cazibesini artırmaya çalışıyoruz. Yerli otomobilimizin tanıtımını da burada yaptık. İnşallah aynı azim ve kararlılıkla belirlenen tarihte üretme de geçilecektir 2022'nin sorunda seri üretim.

Bursa'daki fabrika TSK'ya ait arazide TOBB'a tahsis ettik. Gemlik’te 1 milyon metrekarelik alanı TOGG’a tahsis ettik. Projenin her aşamasını takip ediyor çıkan her sorunu çözüyoruz. Fabrikamızı yapacağız ve uluslararası sulara açılmış olacağız. Limanı da orada yapabilme imkanımız var. Bu proje ülkemiz için otomobil üretmenin ötesinde çok daha önemli bir vizyona sahiptir.

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Milletimiz projeye sahip çıkmıştır, siparişleri de almaya başladık. Devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler. Başaramazsınız diyenlere inat başardık asalak ve hastalıklı zihniyete teslim olmadık olmayacağız.

TÜBİTAK SAGE de kendi alanında önemli başarılara imza atıyor. Geliştirilen Bozdoğan, atış testini başarıyla tamamladı.

"81 ilde 100 dene yap teknoloji atölyesi açılacak"

TÜBİTAK bilimi topluma yaymaya ve bilimin eğlenceli yüzünü gençlere göstermeye çalışıyor. Bilimle uğraşan çocuklarımıza destekler veriyor.

81 ilde 100 dene yap teknoloji atölyesi açılacak. Buralarda çocuklarımız 3 yılda kapsamlı ve tamamen ücretsiz teknoloji eğitimleri alacak. Hedefimiz 5 yılda 50 bin öğrencimizi bu eğitimlerden yararlandırmaktır.

Kanal İstanbul Projesi

İstemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Kanal İstanbul'u yaparken 2 tane de modern akıllı şehir inşa edeceğiz. Ya milli bütçe ile ya da yap-işlet-devret modeliyle yapacağız. Her ikisinde de elimizde imkanlar var.

Ayrıntılar geliyor...