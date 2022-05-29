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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 1 milyon kişiyle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk fidan dikim işlemini gerçekleştirdi. Bittiğinde dünyanın en büyük beşinci şehir parkı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk etabının 2023'te açılması planlanıyor. Bu kapsamda 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi.

Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi İstanbul’un fethinin yıl dönümünde 145 bin 300 fidan toprakla buluşuyor. İlk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dikti.

  • Bugün ilk fidan dikim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikiliyor.


İlk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan toprakla buluşturdu.

Eşi ile birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını diken Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra fidanlara can suyu verdi.

Fetih coşkusu, SOLOTÜRK uçuş gösterisi, konserler ve mehteran gösterileriyle başladı. Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

İstanbul'u fetih coşkusu sardı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alana gelişinin ardından hem İstanbul'un fethinin kutlanacağı hem de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanların dikileceği program, çeşitli etkinliklerle sürecek.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca daha önce duyurulan karar doğrultusunda Marmaray, bugün ücretsiz hizmet verecek.<br><br>Ayrıca AK Parti ve MHP Grubu'nun teklifiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar gereği İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz olacak.
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Bulunduğu lokasyondan etkinlik alanına gidecekler, ulaşım rehberinde yer alan görsellerden kendilerine en uygun rotayı kolaylıkla bulabilecek.
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İstanbul'u fetih coşkusu sardı
Sadece İstanbullular değil, Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler kutlu fethin 569. yılı coşkusuna Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ortak olacak. İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yaralanabilecek.

İlk fidanlar toprakla buluşuyor: Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi heyecanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılacak İstanbul'un fetih kutlamaları için dev bir sahne hazırlandı. Kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşma yapacak. Etkinliğin yapılacağı alana çok sayıda bariyer yerleştirilirken, ses sistemi ve teknik çalışmalar da tamamlandı.<br>
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Esat Kabaklı ve Yücel Arzen'in de konser vereceği kutlamalarda, çevre ve doğa bilinci sağlanması için etkinliklerin yapılacağı çadırlar yerleştirildi. Mehter takımı ve Yeniçerilerin olacağı kutlamalarda, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu da gerçekleştirecek. Kutlamaları takip edecek gazeteciler için de ayrı bir platform oluşturuldu.<br><br>
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FİDAN DİKİM TÖRENİ İÇİN ÖRNEK BAHÇE OLUŞTURULDU<br><br>Fetih kutlamalarının ardından fidan dikimi töreninin yapılacağı Millet Bahçesi'nde de örnek bir bahçe oluşturuldu. Fethin yıl dönümünü simgelemek amacıyla alana 569 tane fidan dikildi. Bahçede temsili bisiklet ve yürüyüş alanları ve çardak bulunuyor.
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145 BİN 300 AĞAÇ DİKİLECEK<br>Bahçede 350 yıllık zeytin ağacı ve 40-50 yıllık ağaçlar da yer alıyor. İşçiler fidan dikim töreni için alanı temizlemeye, çiçekleri ve toprağı düzenlemeye devam ediyor. Atatürk Havalimanı'na yapılacak ve 5 milyon 61 bin metrekarelik alana kurulacak olan Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilmesi planlanıyor.
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İLK ETABININ 2023 MAYIS'INDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR<br><br>Millet Bahçesi'nde tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik Çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak. 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte çocuk oyun alanları yapılacak. Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek ve bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar ve sergiler düzenlenecek. Gençler için yazılım üretecekleri bilim merkezi oluşturulacak. Olası bir afet durumunda İstanbul’un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı da yine burası olacak. İlk etabın 2023 Mayıs'ında açılması planlanıyor.
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İlk fidanlar toprakla buluşuyor: Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi heyecanı
Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde fidan dikim töreni ve İstanbul'un Fethinin 569. Yıldönümü kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.

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Atatürk Havalimanı'nda SOLOTÜRK gösterisi
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamalarına ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri sundu.
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