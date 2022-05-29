Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde
İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 1 milyon kişiyle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk fidan dikim işlemini gerçekleştirdi. Bittiğinde dünyanın en büyük beşinci şehir parkı olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk etabının 2023'te açılması planlanıyor. Bu kapsamda 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.
Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi İstanbul’un fethinin yıl dönümünde 145 bin 300 fidan toprakla buluşuyor. İlk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dikti.
Bugün ilk fidan dikim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikiliyor.
İlk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan toprakla buluşturdu.
Eşi ile birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını diken Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra fidanlara can suyu verdi.
Fetih coşkusu, SOLOTÜRK uçuş gösterisi, konserler ve mehteran gösterileriyle başladı. Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.