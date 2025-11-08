Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Karabağ Zaferi Türk dünyası için gurur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 5. Yıl Dönümü dolayısıyla Bakü'de düzenlenen "Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni"ne katıldı.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Bugün, 30 yıllık işgali sonlandıran muhteşem ve muazzam bir zaferin 5. yıldönümünü kutluyoruz. Vatan muharebesinde toprağa düşen tüm şehitlerimizi Azerbaycan'ın yiğit evlatlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

"Askerlerimiz 2 devlet tek milletin temsilidir"

Aynı şekilde bu büyük zaferin mimarı ve lideri olan İlham Aliyev kardeşimi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını biliyorum. Bilmenizi isterim ki Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir. Azerbaycan ordusunun Karabağ'da attığı her adım istikbal uğruna dökülen her damla kan, şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Askerlerimiz 2 devlet tek milletin temsilidir.

"Barışı tahkim edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecek"

Ermenistan Başbakanı sayın Paşinyan'ın da cesur adımlarını memnuniyetle takip ediyorum. İnşallah bu muhteşem zafer her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı tahkim edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa inşallah yapmaya devam edeceğiz. Gelinen noktada can Azerbaycan'ın kat ettiği ilerlemeden kıvanç duyuyoruz.





Aramızdaki müstesna ilişkiler, somut ve stratejik projelerle her geçen gün güçleniyor. Bakü - Tiflis Ceyhan ham petrol boru hattı. Şah-Deniz ve TANAP ile taçlandırdığımız işbirliğimizi son olarak Iğdır Nahcivan doğalgaz hattının faaliyete geçmesiyle daha da perçinledik.









Bakü'ye geldi





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla başkent Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.





