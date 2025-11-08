Bakü'de zafer pozu: Erdoğan Aliyev ve Şerif'den samimi görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azadlık Meydanı'nda, Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği tarihi zaferin 5. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Günü Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte 2. Karabağ Savaşı zaferinin 5. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen töreni izledi.
Törene, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Burada değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan aramızda. Değerli kardeşim 2. Karabağ Savaşı’nın ilk saatlerinden itibaren bize olan desteğini dile getirdi. Onun siyasi ve manevi desteği, bize ayrı bir güç verdi, bizi daha da güçlendirdi. Azerbaycan halkı bu kardeş desteğini hiçbir zaman unutmayacak.
Savaş zamanı ’Azerbaycan tek değil, Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır’ demesi, bütün dünyaya çok ciddi bir mesajdır. Azerbaycan halkı bu kardeş desteğini hissetti ve bu zaferden, bu şanlı galibiyetimizden 1 yıl sonra tarihi Şuşa şehrinde Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları Şuşa Beyannamesi’ni imzalayarak ilişkilerimizi en yüksek zirveye müttefiklik seviyesine yükseltmiştir ve bugün burada Türkiye askerlerinin törene katılması da birliğimizin yeni bir göstergesidir. 5 yıl önce zafer kazanıldığında da kardeşim Recep Tayyip Erdoğan bizimle beraberdi. Bugün ise bizimle birlikte diğer kardeşimiz, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif yer alıyor" ifadelerini kullandı.
"Bugün ilk kez Pakistan askerleri de bizimle birlikte yürümektedir"
Pakistan’ın Azerbaycan’a Vatan Savaşı sırasında destek gösterdiğini hatırlatan Aliyev, "Bugün ilk kez Azadlık Meydanı’nda Pakistan askerleri de bizimle birlikte yürümektedir. Bu, 3 ülkenin, Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan halklarının ve ordularının birliğinin bir göstergesidir. Dost ülkelerden gelen bütün misafirleri selamlıyorum. Onların bugün bizimle birlikte olmaları, birliğimizi, dayanışmamızı ve karşılıklı desteğimizi açık biçimde ortaya koyuyor. 1990’lı yılların başlarında Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yürüttüğü işgal siyaseti sonucunda topraklarımızın yaklaşık yüzde 20’si işgal altına düşmüştü. 1 milyon Azerbaycan vatandaşı mülteci ve göçkün durumuna düşmüştü. Halkımıza karşı savaş suçları işlenmişti. Hocalı soykırımı gerçekleştirilmişti. Etnik temizlik politikası yürütülmüştü. Ama bu, bizim irademizi kıramadı" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Karabağ Zaferi’nin 5. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan ordusu, Karabağ’ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık yangını söndürdü" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabağ tekrar bölgenin parlayan yıldızı olacak. Biz de Azerbaycan’a her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin, egemenlik için mücadele eden tüm dünya uluslarına bir "umut ışığı" olduğunu belirtti.
Konuşmasına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayarak başlayan Şerif, "Kalpleri birlikte atan üç kardeş Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye bugün burada bulunuyor." dedi.
Liderler tören öncesi ve sonrasında samimi pozlar verdi.