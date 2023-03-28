Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Bilgin'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Vedat Bilgin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek.
Gündemde maaş zamları olacak
Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta en düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 liraya çıkartıldığını müjdelemişti.
TBMM'de kabul edildi
En düşük emekli aylığının 7500 liraya, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılmasını da içeren yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde yasa teklifinin kapsamı genişledi.