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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Bilgin'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul edecek.

18:08 . 28/03/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Vedat Bilgin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Vedat Bilgin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek.

Gündemde maaş zamları olacak

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta en düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 liraya çıkartıldığını müjdelemişti.

TBMM'de kabul edildi

En düşük emekli aylığının 7500 liraya, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılmasını da içeren yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon görüşmelerinde yasa teklifinin kapsamı genişledi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Vedat Bilgin
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
1 saat önce
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