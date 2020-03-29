Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, 'Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız' dedi.