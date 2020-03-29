Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir
OYNAT 01:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, 'Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aydınlık yarınlar bizi bekliyor, yeter ki ikazlara riayet edelim
OYNAT 02:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aydınlık yarınlar bizi bekliyor, yeter ki ikazlara riayet edelim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aydınlık yarınlar bizi bekliyor, yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım. Dikkati elden bırakmayalım. Tedbir bizde, mücadele bizden ferasetli davranmak bizden takdir Allah'tandır' dedi.

Erdoğan'dan dezenfektan nasıl kullanılır tarifi
OYNAT 00:46
Erdoğan'dan dezenfektan nasıl kullanılır tarifi
Bakanlarla telekonferans yöntemiyle görüşerek koronavirüse karşı alınan önlemleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dezenfektanın nasıl kullanılması gerektiğini tarif ederek anlattı.


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