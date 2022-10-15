Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartında maden şehitlerinin cenaze törenine katıldı
BARTIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın’da maden şehitlerinin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Rahman Özçelik ve Gürdal Serenli'nin cenaze terörlerine katıldı. Erdoğan, "Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır ve bu miraslara bizler devlet olarak sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın’da maden şehitlerinin cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden faciasında hayatını kaybeden şehitlerin cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde cemaate hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Şu anda musallada bulunan Rahman kardeşimizi Hakk’a uğurluyoruz. Rabbimize hamd olsun ki kendileri inşallah şehadet makamına ulaşmak suretiyle Rabbimizin sevgili Habibi’ne komşu oluyorlar.

Bu işin bir güzel yanı daha var. O da tüm aile gerek eş gerek baba, anne hepsi, kendileri ile inşallah haşrü cem olacaklar. Bizim de temennimiz Ya Rabb, bizleri Sevgili Habibi'nin Livaül Hamd ismi ile müsemma sancağı altında buluştur. İnşallah o izde yürümeyi de bizlere nasip eyler.

24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bir nebze rahatlattı. Soma'da çok uzun sürmüştü.

Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır, devlet olarak sahip çıkacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden bir diğer şehit Gürdal Serenli için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman kaybetmeyelim. İşte dünya bu, görüyorsunuz. Bu dünyada birbirimizi kırmak, birbirimizi gücendirmek, bunlar asla bizde olmamalı" dedi.

Maden faciasında hayatını kaybeden madencinin babası: Kelimeler boğazımda düğümleniyor
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Maden faciasında hayatını kaybeden madencinin babası: Kelimeler boğazımda düğümleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur
OYNAT 00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere maden faciasının yaşandığı Bartın'a gitti. Bölgede açıklamada bulunan Erdoğan, ''Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Özellikle ilk etapta bir karar daha aldık o da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer bakanlığımız Çalışma bakanlığımız 100, Aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız'' dedi.

Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
FOTOĞRAF 17
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Gürdal Serenli'nin abisi Zekai Serenli ise kardeşiyle aynı fotoğrafta yer alan ve yine faciada hayatını kaybeden Rahman Özçelik'in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak şunları söyledi:<br><br>“Ah be kardeşim çok erken oldu bu ayrılık çok erken yaşta gittiniz maden şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun.\"
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Hayatını kaybedenlerden Amasra'nın Kaman Köyü'nden Emrah Kaval'ın babası Hasan Kaval, sosyal medya hesabından oğlunun hayatını kaybettiğine ilişkin yazı paylaştı. Acılı baba Kaval, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:<br><br>“Oğlum Emrah Kaval TTK müessesinde geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmiştir. Bugün öğle namazına müteakip defnedilecektir.\"
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Amasra'nın Aşağıdere Köyü'nden Enes Aydın'ın öğretmeni Muhammet Mustafa Yıldız da, “Başta mezun öğrencim Enes Aydın ve tüm diğer maden şehitlerimize rabbimden rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Başımız sağ olsun\" ifadelerini kullandı.<br>
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“GÜNEŞİ GÖREBİLMEK İÇİN KARANLIĞI KAZIYORUZ\"<br><br>Patlamada yaşamını yitiren Yasin Çelik'in, 5 Şubat 2021'de sosyal medya hesabından “Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz\" paylaşımı kaldı geride.
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Serhat Kahraman'ın kuzeni Rıfat Kahraman ise, \"Bartın'da maden ocağında yaşanan patlama sonucu kuzenimiz Serhat Kahraman şehit olmuştur. Cenazesi öğle namazına Karabük Kışla Köyü camisinde kılınacaktır\" paylaşımı yaptı.<br>
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Maden faciasında hayatını kaybeden Suat Demirkıran'ın ise geçen yıl, 7 Mart 1983 yılında Zonguldak'ın Armutçuk beldesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybedenleri manşetine taşıdığı gazetenin sayfasını hesabından paylaştığı görüldü.<br>
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Amasra'nın Kocaköy köyünden Orhan Altun'un arkadaşı ise vefat haberini “Kimsenin kalbini kırmamış, dostluğu ve arkadaşlığı ile gönüllerde taht kurmuş Orhan Altun abimin Amasya'da madende şehit olduğunu üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun kabri nurlarla dolsun\" ifadeleriyle paylaştı.<br>
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Rasim Bulut'un ablası da kardeşinin hayatını kaybetmesinin ardından, “Kardeşimiz Rasim Bulut'u maden kazası sonucu kaybettik. Rabbim geride kalanlara sabır versin. İkindi namazıyla Yaylacık Köyü'nden defnedilecek. Mekanı cennet olsun\" diye bir paylaşım yaptı
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Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı
Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam 18.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlerden geriye ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğrafları kaldı. Ölüm haberini alan yakınları ise sosyal medya hesaplarından yürek yakan paylaşımlar yaptı.


Aynı madende çalışıyorlardı

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​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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