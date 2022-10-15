Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın’da maden şehitlerinin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere maden faciasının yaşandığı Bartın'a gitti. Bölgede açıklamada bulunan Erdoğan, ''Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Özellikle ilk etapta bir karar daha aldık o da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer bakanlığımız Çalışma bakanlığımız 100, Aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız'' dedi.