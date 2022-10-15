Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın’da maden şehitlerinin cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Rahman Özçelik ve Gürdal Serenli'nin cenaze terörlerine katıldı. Erdoğan, "Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır ve bu miraslara bizler devlet olarak sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden faciasında hayatını kaybeden şehitlerin cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde cemaate hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:
"Şu anda musallada bulunan Rahman kardeşimizi Hakk’a uğurluyoruz. Rabbimize hamd olsun ki kendileri inşallah şehadet makamına ulaşmak suretiyle Rabbimizin sevgili Habibi’ne komşu oluyorlar.
Bu işin bir güzel yanı daha var. O da tüm aile gerek eş gerek baba, anne hepsi, kendileri ile inşallah haşrü cem olacaklar. Bizim de temennimiz Ya Rabb, bizleri Sevgili Habibi'nin Livaül Hamd ismi ile müsemma sancağı altında buluştur. İnşallah o izde yürümeyi de bizlere nasip eyler.
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24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bir nebze rahatlattı. Soma'da çok uzun sürmüştü.
Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır, devlet olarak sahip çıkacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden bir diğer şehit Gürdal Serenli için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman kaybetmeyelim. İşte dünya bu, görüyorsunuz. Bu dünyada birbirimizi kırmak, birbirimizi gücendirmek, bunlar asla bizde olmamalı" dedi.