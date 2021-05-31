Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika ve Azerbaycan’a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-14 Haziran'da Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek NATO zirvesine katılacak.

BIDEN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Bu görüşme Biden'ın başkan seçilmesinin ardından yapılacak ilk yüz yüze görüşme olacak.

BRÜKSEL'DEN BAKÜ'YE GEÇECEK

Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Biden ile görüşecek. Erdoğan Brüksel’deki zirvenin ardından 14-16 Haziran tarihleri arasında da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.