Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim için ciddi tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

4 bilim ödülü ve 11 teşvik ödülü verildi. Yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda bu yıl bilim kategorsinde ödüle layık görülen temel bilimlerden İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Reşat Apak ile Bilkent Üniversitesi'nden Doç dr. Fatih Ömer İldayı, mühendislik bilimlerinde Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Civelek'i, sosyal bilimlerde ise Koç Üniversitesi'nden Sumru Altuğ'u gönülden tebrik ediyorum.

Bize burayı uzun yıllara sarih tahsis ederseniz, bu adanın tamamını biz restore edelim ve ülkemden buraya ciddi manada bir turist akını olacağını göreceksiniz dedim. Sağolsun kabul ettiler. Bir de tabii orada First Lady'lerini de araya sokunca o da kabul etti.

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İstanbul sadece askeri güçle fetih edilmemiştir. İstanbul aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in AR-GE çalışmaları ile de alınmıştır.

Evet, biz mücadeleyi önce zihinlerimizde ve gönüllerimizde kaybettik





Son iki asırda yaşadığımız geri kalmışlığı yalnızca maddiyatla, bütçeyle veya insan kaynağıyla açıklamak bana göre hatalı bir yaklaşım olacaktır. Ben burada temel sıkıntının zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum. Evet, biz mücadeleyi önce zihinlerimizde ve gönüllerimizde kaybettik. Bu süreçte en büyük hatayı, özgüvenimizi, kendimize olan itimadımızı, başarabileceğimize dair inancımızı törpüleyerek yaptık.

Dolarlar dünyayı satın alabildi mi?





En büyük ihtiyacımız para, petrol, silah değil. Başarabileceğimize inanmaktır. Şu anda petrolü olanları, parası olanları görüyoruz. Biz onların çok çok önündeyiz, ilerisindeyiz. Petrol işi halletmiyor, para işi halletmiyor. Kudüs meselesinde dolarla işin halledebildi mi? Dolarlar dünyayı satın alabildi mi? Alamadı. Tek tek telefonun başına oturdular, dünyayı aradılar ama sonunda 128 ülke dünya devini, 'sen benim irademi dolarla satın alamazsın' dedi, tersledi. Hakikat yerini buldu.

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Bizim için ciddi tehdit

Çiftçimizin, memurumuzun, bilim insanlarımızın, kadınımızın, erkeğimizin, başarıya odaklanması lazım. Gençlerimizin kendilerine özellikle güvenmelerini hedefliyoruz. İnternet kafeler vardı şimdi iş evlerde kurulur hale geldi. Artık internetler eve yerleşti. Zehir evin içine girmiş vaziyette. Hocalarımız bu tehlikeden kurtulmamız lazım. Bu çok ciddi bir uyuşturucu müptelası. Bu noktada çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Eğer 2 yaşında, hatta hatta daha geri, çocuk elindeki telefonla nasıl oynuyor, nasıl onun esiri oluyor. Duygular elimizdeki telefonun esiri haline gelmişse, bu bizim için çok ciddi bir tehdittir. Buna karşı tavrımızı almamız, buna karşı yeni nesilleri yetiştirmemiz lazım.

Ben bu gençlere inanıyorum





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Uzay üssü ile kendi uydumuzu da fırlatmanın yolunu arayacağız. Hedeflediğimiz şekilde milletimizi hayalini kurduğu otomobili ile de buluşturacağımıza inanıyorum. Bize verilen sınırları, prangaları parçalayıp atmamız gerekiyor. Milletimiz 15 Temmuz gecesi İstiklal Marşı'nı sadece söylemekle kalmamış bizzat yaşamıştır.

15 Temmuz gecesi göğsünü namlulara siper eden, tankın altına kendini atacak kadar inançlı... Bu genç, işte bu gençlerin yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben bu gençlere inanıyorum. Ben bu genci yurt dışına gönderdim, dil yapıyor, vs...