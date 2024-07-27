Cumhurbaşkanı Erdoğan: Borçlarının hatırlatılması CHP'yi rahatsız etti





#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor https://t.co/xVCwbcNLPG — Yeni Şafak (@yenisafak) July 27, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Allah ömür verdikçe Rize ve diğer 80 ilimiz için çalışmaya, taş üstüne taş koymaya, hayalleri tek tek gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

İnşası tamamlanan eserler için Rize’de bulunuyoruz. Son yılların en şiddetli sel baskınında ev ve iş yerlerimiz hasar görmüştü. Hemen kolları sıvadık gece gündüz demeden arkadaşlarımız çalıştı. Konutlarımızı, dükkanlarımızı söz verdiğimiz şekilde pırıl pırıl tamamladık. Toplam 108 konutun yanı sıra 10 dükkânı tamamladık. Bugün anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. Bir çok kentsel dönüşüm projesine de imza attık, 133 konut 20 dükkan inşa edildi.

Yeni sıcak, güvenli yuvalarının kardeşlerime hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

"Ayder'i çarpık yapılaşmadan kurtardık"

Çevre ve şehircilik alanında bugün Rize'mize 855 milyon liralık bir yatırımı kazandırmış oluyoruz. Ayder'i çarpık yapılaşmadan kurtardık. Hayata geçirdiğimiz yatırımla artık Ayder Yaylası'nın hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor. Ayder'de çarpık binaları da yıktık. Bu önemli alt yapı yatırımının da şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"Borçlarının hatırlatılması CHP'yi rahatsız etti"

Muhalefet iş yapmak yerine mazeret üretiyorlar. Bakınız bu haftaki grup toplantımızda emeklilerimizle ilgili gayretlerimizden bahsettik. Enflasyonla karşılaştırmalı olarak neler yaptığımızı anlattık. Popülizm yerine borçları ödemelerini söyleyince rahatsız oldular. Borçlarının hatırlatılması CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu, muvazeneleri kaydı, motor su kaynattı. Abuk sabuk işler yapıyorlar. CHP’nin genel başkanı açıklamaları ile partisini gülünç duruma düşürüyor. CHP deyince çöp çukur akla geliyor. Kamyonla toplamadığınız borçları elle mi toplayacaksınız.

96 milyar liralık borcun 65.1 kısmı CHP’li belediye ve iştiraklerine ait. Borcu 1 milyar liranın üstünde olan 6 ilçe var 5’i CHP’li. Bunların borç ödeme gibi alışkanlıkları yok. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını sürdürüyor. Ne sözlerine ne borçlarına sadıklar. Vals gösterine gelince, Roma turuna gelince para var. Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcunu ödemeye gelince para yok. İnsanda biraz utanma olur.

"Dans gösterilerine, Roma gezilerine para var, SGK'ya yok"

SGK'ya en fazla borcu olan 5 parti CHP'li belediyeler. 96 milyar liralık borcun yüzde 68'i CHP'li belediyelere ve iştiraklarına ait. Dans gösterilerine, Roma gezilerine para var, SGK'ya yok.

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