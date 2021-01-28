Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mesaisini paylaştı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mesaisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından bugünkü programını paylaştı. "Çok değerli kardeşim, gününüz aydın olsun" sözleriyle başlayan mesajında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde bilim insanlarına ödüllerini takdim edeceğini ve MGK toplantısında başkanlık edeceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve hesap BİP hesabı açmasının ardından her sabah günlük mesaisini paylaşmaya devam ediyor.

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"Çok değerli kardeşim, gününüz aydın olsun" selamıyla başlayan bugünkü mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Bilim insanlarına ödül

Bugün bilim adına çok değer verdiğimiz, büyük önem atfettiğimiz TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde olacağız. Külliye’de saat 1 civarı başlayacak törenle, bilim insanlarımıza ödüllerini takdim edeceğiz.

MGK toplantısına katılacak

Saat 3 buçukta ise 2021’in ilk Milli Güvenlik Kurulu’nu yine Cumhurbaşkanlığı Külliye’mizde toplayacağız. MGK toplantımızın şimdiden ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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