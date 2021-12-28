Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/4rvwryELzJ — Yeni Şafak (@yenisafak) December 28, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemizin müreffeh yarınları için gecesini gündüzüne katan tüm bilim insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü 3, teşvik ödülünü ise 14 bilim insanımıza takdim edeceğiz. Bilimsel telif eser ödülleri alanında ise 9 Türkçe bilim eseri ödül alacak. Ödül alan insanlarımızın her biri bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamış insanlardır. 21'nin kadın olması bizim için ayrı bir gurur meselesidir. Bu ödüller herkes için bir teşvik unsuru olacaktır. 2021 TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

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OYNAT 01:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum bizi izlemeye devam edin Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 'Türkiye, Küresel Yenilik Endeksi'nde bu yıl 10 basamak birden yükselerek ulaştığı 41. sırayla, ilk 50 liginde en büyük artış kaydeden ülke oldu. Buradan bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum; Bizi izlemeye devam edin' dedi. BiP'te paylaş

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İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır.

Son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla bilimin ve özgür düşüncenin hamisi olduk, olmaya da devam ediyoruz.

Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarımıza destek olmak hepimizin boynunun borcudur.

Şüphesiz yaptığımız yatırımlar ülkemizden birçok Aziz Sancar çıkacağının habercisidir.

Bilim tarihi alanındaki çok kıymetli çalışmaları ile dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı açıyoruz.

Türkiye, Küresel Yenilik Endeksi'nde bu yıl 10 basamak birden yükselerek ulaştığı 41. sırayla, ilk 50 liginde en büyük artış kaydeden ülke oldu.

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Buradan bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum; Bizi izlemeye devam edin.

Sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olmak hedefiyle sürekli vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz.

Bilimi, anaokulu çağından başlayarak tüm insanlarımızın gündeminde ön sıraya çıkartmamız şarttır. TEKNOFEST kuşağını gümbür gümbür büyütmeye devam ediyoruz.