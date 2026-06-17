Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav'ı, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo'yu, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren'i, Kuveyt Büyükelçisi Mohammad Marzouq Salman Al Shabo'yı ve Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq'i kabul etti.

Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.