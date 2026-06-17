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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti

15:3717/06/2026, Çarşamba
DHA
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Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi ile Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt, Malezya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav'ı, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo'yu, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren'i, Kuveyt Büyükelçisi Mohammad Marzouq Salman Al Shabo'yı ve Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq'i kabul etti.

Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.


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