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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çifte bayram istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, ''Küresel felaket halini alan korona hastalığının üstesinden gelerek Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmak istiyoruz. Türkiye'de hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, hiçbir hastanın tedavisi ihmal edilmemiştir. Yeni hasta ve ölüm sayısı günden güne azalıyor. Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Aziz milletim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kabinemizin 29. toplantımızı gerçekleştirdik.

Ramazanın milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum.

Ramazan ayının birliğimizi kardeşliğimizi güçlendirmesini diliyorum. Küresel felaket halini alan korona hastalığının üstesinden gelerek Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmak istiyoruz.

40 bine yakın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik

Somut neticeler aldığımız bir döneme girdik. Hasta ve ölüm sayımız günden güne azalıyor. Salgını çok rahatlıkla göğüsleyebilen sağlık sistemimiz diğer sistemlerde de faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir.

Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize sahip çıktık. 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Önce karantinaya aldık ve sağlıklarından emin olduktan sonra evlerine yolcu ettik.

Şimdi 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Aynı şekilde yurt dışında yaşayıp ağır hastalık geçiren ve bulundukları yerde tedavileri yapılmayan vatandaşlarımızı da yalnız bırakmadık.

Dün sabah İsveç'e gönderdiğimiz ambulans uçağımız hasta vatandaşımızı alıp ülkemize getirdik. İnşallah bu kardeşimizi sağlıklı bir şekilde evine göndereceğiz.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerine destek sağladık

Türkiye'de hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, tedavileri ihmal edilmemiştir. Gerek mevcut hastanelerimizde gerekse yeni açtığımız hastanelerimizde tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz.

Ülkemizin alt yapısını ve üretim kapasitesini test etme imkanı bulduk. Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı konularda biz dostlarımıza destek verecek konuma ulaştık.

Yarın tıbbi malzeme taşıyacak olan uçakların yarın ABD'ye hareket ediyor. Kriz sonrası yeninden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedefleri ötesinde bir konuma ulaşacağına yürekten inanıyorum.

Geçtiğimiz hafta 4 günlük uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlama için gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Bilindiği gibi bu hastalık insandan insana bulaşarak yayılıyor.

3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması

Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık halde bulunduğu alanlarda ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur.

Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu uygulamasını Bayram sonuna kadar sürdürmeyi istiyoruz. Bu hafta sonu da 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırmasını uygulayacağız.

Önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmek için planlama hazırlıyoruz. Hangi alanda hangi tarihte adımların atılacağı bu programı sizlerle paylaşacağız.

Çiftçilerin kredileri öteleniyor

Çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran aylarında Ziraat ve Tarım kooperatiflerine ödemesi gereken kredileri 6 ay öteliyoruz. Attığımız her adımı sağlıkla önceliklerimizden taviz vermeden hayata geçireceğiz. Tüm bakanlıklarımız kendi sorumluluklarını ve hazırlıklarını sürdürüyor.

Ekonomik istikrar kalkanı toplam kapsamında 200 milyar lirayı buldu. Böylece sıkıntılı dönemlerinde milletimizin yanına olduğunu gösterdik.

Esnaflarımıza yaklaşık 8,4 milyar liralık finansman tahsisi yapıldı. İşten çıkarmayı 3 ay süreyle kısıtlandırarak istihdamı korumaya aldık.

Ücretsiz izne çıkartılan veya sözleşmesi feshedilen çalışanlara bin 177 lira destek sağlamaya başladık. Toplam 4 milyon 400 haneye biner lira destek verdik. İhtiyaç sahibi olan herkese biner lira destek sağlayacağımız 3. bir destek paketi devreye aldık.

'Biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyası

Kampanyamızda şuana kadar 1 milyar 850 milyon TL toplanmıştır. Hayırseverlerimizi kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum.

Avrupa'daki toplam yoğun bakım kapasitesine tek başımıza sahip olmamış olsaydık salgını bu derece soğuk kanlılıkla karşılayamazdık. 1 milyona yakın sağlık çalışanımızın desteği olmasaydı, bakım evlerinde diğer yerlerde Avrupa'daki gibi acı görüntüler görebilirdik.

Bu örnekleri eğitimden ulaşıma her alana teşbih etmek mümkündür. Tüm bu başarıları attığımız her adımda yapılan işlere katkı vermek yerine takoz olmayı kendine misyon elde edinmiş bir muhalefet anlayışına rağmen elde etmiş olmamızdır.

CHP'nin başını çektiği bu anlayış hep uzlaşma yerine çatışmayı birlik beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefret körüklemeyi esas almıştır.

Dağıttıkları kitapçıklarla aleviliği din olarak takdim eden bu anlayışı, milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum.

İletişim Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik fütursuz saldırının gerisinde işte bu hastalıklı zihniyet vardır.

Ülkemizde İslâm adına konuşması gereken bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir.

(Diyanet İşleri Başkanı) Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur.

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