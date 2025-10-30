Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti

Görüşme Beştepe'de gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DEM Parti heyeti ile görüşmesi başladı.
Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.
Ayrıntılar Geliyor...
