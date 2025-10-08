Yeni Şafak
DEM Öcalan’a umut hakkı istedi

DEM Öcalan’a umut hakkı istedi

04:008/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya gidebileceği’ yönündeki sözlerine katıldıklarını söyleyen Hatimoğulları, “Komisyon mutlaka İmralı’ya gitmelidir, baş muhatap olarak Öcalan ile görüşülmesi bir eşiğin aşılması bakımından önemli olacaktır” dedi. Hatimoğulları, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a ‘umut hakkı’ tanınması düzenlemesinin ivedilikle Meclis gündemine alınmasını istedi. Öte yandan 1 Ekim’de Diyarbakır’dan Öcalan’a umut hakkı tanınması için eylem yapan bir grup da DEM Parti Grup Toplantısı’nı izledi. Grup, Meclis çatısı altında Öcalan lehine slogan da attı.



