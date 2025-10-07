Yerlikaya: 'Acımasız Dünya Sendromu’na karşı Türkiye’nin huzurunu savunuyoruz'

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yeni eğitim yılına başlayacak genç güvenlik personellerine seslenen Yerlikaya, milli ve manevi değerlere vurgu yaptı. Yerlikaya, akademide verilen her dersin sahada alınacak kararların doğruluğunu ve her selamın ahlâkını şekillendireceğini vurgulayarak, “Attığınız bu adım bir istikamet tayinidir. Bugün başlayan yolculuk sadece bir meslek değil, şerefle taşınacak bir dava, omuzlanacak bir yük ve gerektiğinde uğruna can verilecek bir yemindir” ifadelerini kullandı.

ÜÇ AYAKLI MÜCADELE STRATEJİSİ

Yerlikaya, suçla mücadeleyi sistematik bir yaklaşımla sürdürdüklerini ifade ederek, “Bu mücadeleyi üç sac ayağı üzerine bina ettik. Bir, önleyicilik. Suç işlenmeden önce riskleri bertaraf etmek. İki, caydırıcılık. Suça meyli olanlara ‘bu yolun sonu karanlık’ demek. Ve üç, etkin yakalama. Suçun izini sürmek, suçluyu kıskıvrak yakalamak ve adalete teslim etmek” dedi.





ACIMASIZ DÜNYA SENDROMU UYARISI

Bakan Yerlikaya, çağın en büyük tehlikesinin yalnızca suç değil, insan ruhunu hedef alan küresel bir algı ortamı olduğunu vurguladı. “Bugün dünya, ekranlardan, sosyal medyadan, haber bültenlerinden yayılan karanlık bir algıyla kuşatılıyor. Uzmanlar buna ‘Acımasız Dünya Sendromu’ diyor. Bir nevi modern zamanların görünmeyen virüsü” diyen Yerlikaya, “Bu bir kötülük illüzyonudur. Herkesin kötü, her yerin güvensiz olduğu düşüncesini büyüten bir yaklaşımdır. Bu da toplumsal bağları zedeliyor, bireyleri içe kapatıyor, güvensizlik üretiyor ve sonuç olarak devlete olan güveni aşındırıyor. İşte ‘Acımasız Dünya Sendromu’ tam da budur” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN HUZURU VURGUSU

Yerlikaya, bu küresel algı operasyonlarına karşı kararlı olduklarını belirterek, “Bu sendrom, ‘Dünya zaten kötü, kimseye güven olmaz’ düşüncesini normalleştiriyor. Biz bu zihinsel işgale karşı da mücadele etmek zorundayız. İşte bu yüzden bakanlık olarak bizim mottomuz, ‘Türkiye’nin huzuru’dur” dedi.





ÜNİFORMA, AHLÂKIN VE CESARETİN ELBİSESİDİR

Genç subay ve astsubay adaylarına seslenen Yerlikaya, “Üzerinizde taşıdığınız üniforma, ahlâkın, hukukun, disiplinin ve cesaretin elbisesidir. Bu kavramlar, bugün de yarın da sizin kalkanınız olacak” diyerek mesleki sorumluluğun altını çizdi.





HER KONUDA HAKKI VE LİYAKATİ KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ

Kurum içinde adalet, liyakat ve şeffaflık ilkelerine dikkat çeken Yerlikaya, “Her konuda Hakk’ı, hukuku ve liyakati korumak için azami titizlik gösteriyoruz. Adil, şeffaf, denetlenebilir, öngörülebilir bir insan kaynakları düzeni, hem kurum kültürünün hem de devlet işleyişinin sigortasıdır” ifadelerini kullandı.





ATAMA VE ÖZLÜK HAKLARINDA REFORM

Personel politikalarına da değinen Bakan Yerlikaya, “Her bir mensubumuzun hakkını ve hukukunu korumak adına düzenli iyileştirmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Veri temelli, performans odaklı, adil bir çerçeveyi güçlendiriyoruz” dedi.





TÜRKİYE YÜZYILI’NIN GÜVENLİK VİZYONUNU OMUZLAYACAKSINIZ

Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerine tarihi bir sorumluluk yükleyen mesajında, “Sizler, Türkiye Yüzyılı’nın güvenlik vizyonunu omuzlayacaksınız. Unutmayın, sizin varlığınız, Türkiye’nin huzuru, Türkiye’nin huzuru ise Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı demektir” diye konuştu.





BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİNE GİDEN YOL

“Büyük ve Güçlü Türkiye idealine giden yol, kara vatanımızın huzurundan, mavi vatanımızın güvenliğinden, siber vatanımızın korunmasından ve kardeşliğimizi büyütmekten geçer” diyen Yerlikaya, “Bu hedefe giden yolun taşlarını işte burada sizlerle birlikte örüyoruz, örmeye de devam edeceğiz” dedi.





