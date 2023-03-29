Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğru adımlarla yola devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon yayınında Türkiye Yüzyılının yol haritasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. İlerlemenin hızlandırılacağını belirten Erdoğan, 14 Mayıs'la beraber asıl şahlanma döneminin yaşanacağını belirtti.
''Doğru adımlarla yola devam" sloganıyla Türkiye Yüzyılına yürüyüşün hızlandırılacağını belirten Erdoğan,''Güçlü demokrasi ve kalkınma altyapımızla girizgah yaptık. Artık 14 Mayıs'la birlikte asıl şahlanma dönemini yaşayacağız. Seçimin hemen ertesinde yeni bir atılım başlatacağız. Birileri ülkenin 20 yılını çöpe atmak istiyorlar'' ifadelerini kullandı.