Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğru adımlarla yola devam

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda seçime ilişkin konuştu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin, yardımcılıkların, bakanlıkların, milletvekilliklerinin 'Ne vereyim abime' şeklinde bir işporta tezgahına dönüştürülmesinden rahatsızız. At pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir" açıklamasında bulundu. "3 dönem kuralı nedeniyle Kabine'de yeni isimler de yer alacak" diyen Erdoğan, "Seçimleri kazandıktan sonra yeni isimlere görev vereceğiz. Bu dönemin adı şahlanış dönemidir" ifadelerini kullandı.