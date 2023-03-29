|
Reklam
Reklam
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğru adımlarla yola devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon yayınında, Türkiye Yüzyılına doğru yürüyüşün hızlandırıldığını belirterek, ''(Durmak yok yola devam) sloganımızı 'Doğru adımlarla yola devam' olarak güncelliyoruz'' ifadelerini kullandı.

23:57 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon yayınında Türkiye Yüzyılının yol haritasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. İlerlemenin hızlandırılacağını belirten Erdoğan, 14 Mayıs'la beraber asıl şahlanma döneminin yaşanacağını belirtti.


''Doğru adımlarla yola devam" sloganıyla Türkiye Yüzyılına yürüyüşün hızlandırılacağını belirten Erdoğan,''Güçlü demokrasi ve kalkınma altyapımızla girizgah yaptık. Artık 14 Mayıs'la birlikte asıl şahlanma dönemini yaşayacağız. Seçimin hemen ertesinde yeni bir atılım başlatacağız. Birileri ülkenin 20 yılını çöpe atmak istiyorlar'' ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Türkiye Yüzyılı
#14 Mayıs
22 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.