Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

AZERBAYCAN'A BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hocalı Katliamı'nın 30'uncu yılı nedeniyle şehitleri rahmetle andı, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.

ÖZBEK LİDERDEN DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de tebrik etti.





GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama: Milletin adamı 68 yaşında

OYNAT 03:52 AK Parti İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdunuz AK Parti İstanbul, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68. doğum gününü kutladı.



Paylaşımda, 'Hayal, gerçeğe atılmış bir tohumdur.' Recep Tayyip Erdoğan. Hayaller ile gerçeklerin kavuştuğu bir ülke olmamıza katkılarınız için minnettarız. İyi ki doğdunuz, Recep Tayyip Erdoğan!' ifadeleri kullanıldı.



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