Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir çok dünya lideriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel meselelerin görüşüldüğü konuşmada ayrıca liderler Erdoğan'a doğum günü mesajlarını iletti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

AZERBAYCAN'A BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hocalı Katliamı'nın 30'uncu yılı nedeniyle şehitleri rahmetle andı, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.

ÖZBEK LİDERDEN DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de tebrik etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama: Milletin adamı 68 yaşında
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama: Milletin adamı 68 yaşında

AK Parti İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdunuz
OYNAT 03:52
AK Parti İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı: İyi ki doğdunuz
AK Parti İstanbul, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68. doğum gününü kutladı.

Paylaşımda, 'Hayal, gerçeğe atılmış bir tohumdur.' Recep Tayyip Erdoğan. Hayaller ile gerçeklerin kavuştuğu bir ülke olmamıza katkılarınız için minnettarız. İyi ki doğdunuz, Recep Tayyip Erdoğan!' ifadeleri kullanıldı.


Rusyayadesteğini ilan etti

Rusya'ya
desteğini ilan etti

​Kırgız lider Caparov Putin ile telefonda görüştü
Ruslara uyanın çağrısı

Ruslara 'uyanın' çağrısı

​Hiperenflasyon, kuyruklar ve işsizlik sizi bekliyor.
Rusyanın Ukraynaya yönelik işgal girişiminde üçüncü gün

Bombaların yağdığı Kiev'de bir bebek sığınakta dünyaya geldi.

​Manchester United'ın kararına sosyal medyadan destek yağdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.