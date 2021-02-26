Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Galataport için tarih verdi 1 Nisanda faaliyete geçmesini bekliyoruz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galataport için tarih verdi: 1 Nisan'da faaliyete geçmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, seyahat kısıtlamalarının hafifletildiği ülkelerden Türkiye'ye yönelik rezervasyon patlaması yaşandığını ifade etti. Konuşmasında Galataport projesine de değinen Cumhurbaşkanı, "İnşallah nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ülkemize yönelik rezervasyonlarda patlama yaşanıyor"

Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor.

Yıldızı giderek parlayan ülke olduğumuzun en önemli göstergesi, misafir ettiğimiz yabancı turist sayısının 52 milyonu bulmuş olmasıdır.

Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekan sayımızı, 858'den 4 bin 139'a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık.

Bu yılın sonunda açmayı planladığımız Atatürk Kültür Merkezi'mizi salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın en geç ortasında, İstanbul halkının hizmetine sunacağız.

"Galataport'u nisan ayında faaliyete geçecek"

İnşallah nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz.

Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir.

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