Cumhurbaşkanı Erdoğan Granada'da okunan ezanı içtenlikle dinledi

Dünya

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 23, vaka sayısı 1815

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mart günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Son 24 saatte hayatını kaybeden sayısı 23, yeni vaka sayısı ise bin 815 olarak belirtildi. Öte yandan tedavisi tamamlanan 35 kişi daha taburcu edildi, toplam sayı 105 oldu.