Cumhurbaşkanı Erdoğan Granada'da okunan ezanı içtenlikle dinledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." dedi.