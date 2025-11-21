Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika'ya indi. Uçaktan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı yetkililer karşıladı.
Ayrıntılar Geliyor...
