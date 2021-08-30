İHA liginde üç ülkeden biriyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu’da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni’nde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi: Ağustos bizim tarihimizde aynı zamanda zaferler günüdür. Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu araçları parasıyla bile satmayan, bakımlarını yaptırmak istediğmizde ‘bugün git yarın gel’ diyenler vardı. Bugün Türk SİHA’larını ve onların açtıkları çığrı konuşuyorlar. Bu başarıların ardında ‘yapamayız beceremeyiz’ diyen mandacı zihniyetlere inat ‘en iyisini biz yaparız’ diyen inanmış yiğitler var. Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur.

84 MİLYONUN BAŞARISI

Türk askerinin adım attığı her toprak, Türk bayraklı İHA ve SİHA’ların havalandığı her sema huzur buluyor. Hayatları boyunca hep karşısındakinden bir şeyler çalmanın, hep kendine çalışmanın derdinde olanlar elbette bu tabloyu iyi karşılamıyor. Çeşitli zamanlarda PKK’yı, FETÖ’yü DEAŞ’ı YPG’yi öne sürüp ülkemizi badirelerin içinde hep bu strateji vardır. Hem sahada, hem masada tüm bu oyunların üstesinden geldik. Türkiye’nin geçtiğimiz 19 yılda elde ettiği netice 84 milyon vatandaşımızın tamamının ortak başarısıdır.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat Töreni’nde “Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur. Yüzde 20’lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayiini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır” dedi.

SIKI SIKIYA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Bizim başka vatanımız yok, gidecek başka yerimiz de yok. Onun için vatanımıza, devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Eğer bölgemizde ve istikrar, huzur ve düzen sağlanacaksa bunun Türkiye’siz olacağı düşünülemez. Dosta güven hasma korku vermenin en başta gelen şartı da savunma sanayiinde güçlü olmaktır. Yüzde 20’lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayiini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır.

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye, pek çok savunma sanayii yanında İHA teknolojilerinde kendini ispatlamış bir ülkedir. Bugün birçok ülke İHA’larımızı konuşuyor. Binlerce TIR silah ve mühimmat yardımı yapılan terör örgütlerinin Türk SİHA’ları karşısında nasıl çaresiz duruma düştükleri araştırılıyor. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen, bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye’ye bakacak. Bizim için bu tablo bir böbürlenme bir küçümseme sebebi değildir. Medeniyetimiz ve tarihimiz bizim gücü böyle kullanmamızı söylüyor. Bugün savunma sanayimizin ürettiği tüm SİHA’lar dünyada rağbet görüyor. Polonya’nın da içinde olduğu 10’dan fazla ülkeyle anlaşma imzaladık. Elbette bunlar her parayı basanın alabileceği ürünler değildir. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

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Yapılan testlerde Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kıran Akıncı, havadan kavaya füze atabilme ve yapay zeka gibi birçok özelliği ile de dikkat çekiyor. Törenle TSK’nın kullanımına sunulan Akıncı TİHA’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan imza attı.

ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

Şimdi de Akıncı’yı güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Tüm kritik sistemleri yerli-milli olarak hazırlandı. AKINCI’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teknolojiyle ilk 3’e girmemiz yeter mi yetmez? Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA’lar geliştirmektir. Bu hedefler yalnız bir adım ötemizde. Bütün bu yatırımlar sayesinde savunma sanayimiz gelişmeye devam edecektir. Savunma sanayide çok daha büyük başarılara imza atacağız.

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