Diriliş mücadelesi veriyoruz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Mersin’deki kazada şehit olan askerler için başsağlığı dileyen Erdoğan özetle şunları söyledi:

ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI

“Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır. Kesilecek küçük ve büyük baş kurbanlıkların hepsi yerli üretimdir. Gereken tedbirler ağırlıklı olarak yerel yönetim vasıtasıyla alınmıştır. Bayram için yolculuğa çıkacak tüm vatandaşlarımıza dikkatli olmalarını istiyoruz. Virüs salgınının devam ettiği şu günlerde gerek bayramlaşırken gerek kurban keserken sosyal mesafe, temizlikten asla taviz vermeyelim. İnşallah çoğu gitti azı kaldı.”

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KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

“Allah’ın yardımı milletimizin desteğiyle zorlukların üstesinden geliyor hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Hep ifade ettiğim gibi, en büyük gücümüz kardeşliğimiz birliğimizdir. Bu gerçeği görenler tüm güçleriyle milletimizin birliğine, bütünlüğüne saldırmaktadır. Türkiye’yi hala geçmişin zayıf ve ürkek devleti sananlar bu saldırılarla netice almayı hayal ediyorlar. Halbuki her alanda alt yapasını geliştirmiş bir Türkiye var. Kendi gücünün farkında bir Türkiye var. Bizim kimsenin hakkında, toprağında, zenginliğinde gözümüz yok. Tek arzumuz kendi hakkımızı, hukukumuzu çıkarlarımızı korumaktır.”

OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yedi düvele karşı vatan müdafaası yapıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 'Türkiye bugün yeni bir diriliş mücadelesi veriyor. Dahili ve harici düşmanların, gizli veya açık tüm saldırılarına rağmen yedi düvele karşı vatan müdafaası yapıyoruz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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KENDİMİZİ SÜREKLİ YENİLİYORUZ

“Müzakere ve adil anlaşmalar yoluyla çözülebilecek meselerle ülkemizi dışlamaya çalışanlar bu cevapla karşılaşacaklarını bilmelidir. Dünyada devletler ve toplumlar arasındaki mücadelenin değiştiğinin farkındayız. Siyasi ekonomik, askeri her türlü rekabetin değişen diline kendimizi sürekli yeniliyoruz. Hem masada hem sahada gerekli mücadeleyi veriyoruz.”

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HRİSTİYAN ALEMİ DE ZİYARET EDECEK

“Ayasofya’nın Fatih’în vakfiyesine yeniden uygun bir şekilde ibadete açılması ülkemizin egemenlik haklarını kullanma konusundaki kararlığınının son örneklerindendir. Fetih’in en önemli hatırası olan Ayasofya’nın hangi şartlar altında müzeye dönüştürülmesi tartışmalarının yaşanmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Fatih’in 1453 yılında camiye çevirdiği Ayasofya, artık milletimize ve tüm İslam dünyasına bir ibadethane olarak hizmet vermeyi sürdürecektir. Burada Müslümanlar dışında Hristiyan alemi de aynı şekilde ziyaretini yapabilecektir.”

KİMSE EL UZATAMAYACAK

“83 milyon vatandaşımızın her birinin bizimle aynı duygular içinde olduğunu biliyoruz. Bu mabedin sıradan bir müze yerine ibadethane olarak kullanılmasının her vatandaşı mutlu ettiğine inanıyoruz. Milletimiz varını yoğunu ortaya koyarak düşmanı topraktan attıktan sonra bu mabedin kubbeleri şükür duasıyla inlemiştir. Bugün yeniden yemin ediyoruz ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz.”

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere çağrı: Camilerimizi ihmal etmeyin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 'Gençler camilerimizi ihmal etmeyin, gençler camilerimizde ne kadar secdeye kapanırsanız biliniz ki camilerimizle birlikte o kadar güçlü olacaksınız' dedi. BiP'te paylaş

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DİRİLİŞ MÜCADELESİ VERİYORUZ

“Türkiye bugün yeni bir diriliş mücadelesi veriyor. Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Gizli veya açık tüm saldırılara rağmen tek bilek tek yürek olarak 7 düvele karşı vatan savunması yapıyoruz. Asırlık hayalleri birer birer gerçeğe dönüştürmeye devam ediyoruz. Ülkemizin 4 bir yanında açtığımız okullara, hastanelere, köprülere ve diğer eserlere bu topraklara vurduğumuz mühürler olarak gördüğümüz camiler olarak adeta bir ruh inşa ediyoruz. Milletimizin inancını besleyen kaynaklar diri kaldığı sürece bunların hepsinin üstesinden Allah’ın izniyle geliriz.”

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Fındık üreticisine müjde

Kabinede alınan kararları da açıklayan Erdoğan şunları söyledi: “Bu bayramda 6. defa 12,4 milyon emeklimize biner lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz. Bugüne kadar ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liradır. Aynı şekilde yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini tamamlayacağız. 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üstünde ödeme yapacağız. Fındık fiyatları sezon içinde 18-20 lira arasında seyir etmişti. Fındık üreticisinin kilogramda kazancını 25 ila 25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz. Yeni fındık hasat döneminin fındık üreticilerine hayırlı olmasını diliyorum. Her alanda üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz.”

OYNAT 01:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı: Giresun kabuklu fındık kilogram alış fiyatı 22.5 TL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 'Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik' diye konuştu BiP'te paylaş

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Putin’le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımlarla; Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda iş birliği ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Ayasofya’ya 500 kişilik güvenlik ekibi

Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 500 kişilik güvenlik ekibinin sürekli görev yapacağını belirterek şunları söyledi: “İşte 86 yıllık hayalimiz olan Ayasofya’yı yeninden Kur’an’la namazla cemaati ile buluşturduk. Rabbim bizleri hak yoldan, şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın diliyorum. Şu andan itibaren 24 saat açık olacak dedik ya, 500 kişilik bir güvenlik ekibi görev yapacak. Bunun için de İçişleri Bakanıma ayrıca teşekkür ediyorum. Aynı şey tabii burası için, Ankara’daki camilerimiz için de geçerli. Ve bu süreç içerisinde hat, tesip bunun yanında şu anda Ayasofya’da içeride ve dışarıda yapacağımız birçok çalışma var. Bütün bu çalışmalarla beraber Ayasofya’yı tüm insanlığa yeni haliyle inşallah takdim etmenin heyecanı içerisindeyiz.”

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Gençlere cami çağrısı

Erdoğan konuşmasında gençlere de seslendi: “Camilerimiz dini ve sosyal etkileri ile hayatımızda ne kadar yer tutuyorsa geleceğimize o kadar güvenli bakabiliriz. Buna karşılık camilerimiz ne kadar boş kalırsa gönül toprağımız o kadar çoraklaşıyor demektir. Gençlerimize seslenmek istiyorum o yüzden. Gençler camilerimizi ihmal etmeyin, ne kadar secdeye kapanırsanız camilerimiz kadar güçlü olacaksınız. Camilerimiz ne kadar sessizliğe gömülürse akıbetimiz o kadar karanlığa gömülüyor demektir. İşte bunun için Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışı secdelerle yeniden buluşması demek değildir. Bu adımla bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz. ”

Külliye’de kritik kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekileri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Soylu’ya İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin eşlik etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig’de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir’in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile teknik heyet ve futbolcuları kabul etti. Gümüşdağ ve futbolcular Erdoğan’a üzerinde ismi yazılı olan 12 numaralı formayı hediye etti. Erdoğan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.