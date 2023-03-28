Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Mehmetçik ile iftar yaptı. Muhalefetin Türk askeri üzerinden yürüttüğü deprem manipülasyonlarına tepki gösteren Erdoğan, "Her ne kadar birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmayı çok iyi biliyoruz. Askerlerimiz deprem bölgesinde fedakarca çalıştı" dedi. Türkiye'nin beşeri ve tabii birçok tehditle karşı karşıya olduğunu ifade eden Erdoğan, "Tabiatın kendisine uygun saygılı bir hayat kurmazsanız bir gün tabiat gelir hakkı olanı götürür." diye konuştu.