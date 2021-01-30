Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Azerbaycan’ın Ağdam ilinde Türk ve Rus askerlerinin ortak görev yapacağı "Türk-Rus Ortak Merkezi" gerçekleştirilen törenle açıldı. Dağlık Karabağ'da kurulum çalışmalarının tamamlandığı merkez, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin’in katılımıyla açıldı.
Güvenliği Azerbaycan ordusu tarafından sağlanacak Türk-Rus Ortak Merkezi, Ağdam ilinin Merzili köyüne yakın bir alanda yaklaşık 4 hektarlık arazide inşa edildi.
Türk ve Rus tuğgeneraller başkanlık edecek
65 modüler odadan oluşan ortak merkezde, Türk askerlerine Tuğgeneral Abdullah Katırcı, Rus askerlerine ise Tuğgeneral Viktor Fedorenko başkanlık edecek. Öte yandan Dağlık Karabağ’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz Kasım ayı başında varılan ateşkes anlaşmasının ardından 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.
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Aliyev'den tebrik telefonu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdam bölgesinde Türk-Rus ortak gözlem merkezinin açılışı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.