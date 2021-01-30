Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Azerbaycan’ın Ağdam ilinde Türk ve Rus askerlerinin ortak görev yapacağı "Türk-Rus Ortak Merkezi" gerçekleştirilen törenle açıldı. Dağlık Karabağ'da kurulum çalışmalarının tamamlandığı merkez, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin’in katılımıyla açıldı.

Güvenliği Azerbaycan ordusu tarafından sağlanacak Türk-Rus Ortak Merkezi, Ağdam ilinin Merzili köyüne yakın bir alanda yaklaşık 4 hektarlık arazide inşa edildi.

DÜNYA Rusya Dağlık Karabağ’daki Türk-Rus Ortak Gözetim Merkezi’ne subaylarını gönderdi

Türk ve Rus tuğgeneraller başkanlık edecek

65 modüler odadan oluşan ortak merkezde, Türk askerlerine Tuğgeneral Abdullah Katırcı, Rus askerlerine ise Tuğgeneral Viktor Fedorenko başkanlık edecek. Öte yandan Dağlık Karabağ’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz Kasım ayı başında varılan ateşkes anlaşmasının ardından 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

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DÜNYA Türk ve Rus Ortak Gözetim Merkezi’nde görev yapacak Türk askerleri Azerbaycan’da

Aliyev'den tebrik telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdam bölgesinde Türk-Rus ortak gözlem merkezinin açılışı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

FOTOĞRAF 13 Dağlık Karabağ’da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Türkiye ve Rusya’nın kurduğu Ortak Merkez’in bugün faaliyete başladı. Ağdam’da kurulan Ortak Merkez’de Türk ve Rus askeri subayları birlikte görev yapacağı merkezden ilk görüntülere servis edildi. Ortak merkezin faaliyete geçeceğini Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanav ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Karabağ’da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulacak Türk-Rus Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptını Rus mevkidaşım Şoygu ile 11 Kasım 2020’de imzalamıştık. Ortak Merkez’in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez yarın (bugün) faaliyetlerine başlayacak. Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı ortak merkezin bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanması büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Bir millet iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. ifadelerini kullanmıştı. Dağlık Karabağ’daki Türk-Rus Ortak Merkezi’nden ilk görüntüler Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Türkiye ve Rusya'nın kurduğu Ortak Merkez'in bugün faaliyete başladı. Ortak gözetleme merkezinden ilk görüntüler geldi.

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