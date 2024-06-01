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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlar Resmi Gazete'de: Irak Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı bakanlıklar içerisinde atamalar ve görevden alma yapılırken, Irak Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı.

Semih Bozkuş
00:26 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:37 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Resmi Gazete
Resmi Gazete

1 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

32 bin 563 sayılı Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları yer aldı.

Kararda en dikkat çeken atama kararı ise Irak Büyükelçiliğine yapılan atama oldu.

Buna göre, Ali Rıza Güney görevden alınarak Irak Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama ve görevden alma kararları ise şöyle:



#Resmi Gazete
#Atama Kararları
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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