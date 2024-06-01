Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlar Resmi Gazete'de: Irak Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar bazı Bakanlıklar içerisinde gerçekleşirken, Kültür ve Turizm Bakanlığında yapılan görevden almalar öne çıktı. Buna göre Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu; Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş görevden alındı.