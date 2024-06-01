Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlar Resmi Gazete'de: Irak Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı

Resmi Gazete
1 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.
32 bin 563 sayılı Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları yer aldı.
Kararda en dikkat çeken atama kararı ise Irak Büyükelçiliğine yapılan atama oldu.
Buna göre, Ali Rıza Güney görevden alınarak Irak Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama ve görevden alma kararları ise şöyle:
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17 dakika önce