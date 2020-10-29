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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklal mücadelesi Türk milleti vatanına sahip çıktıkça bitmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Milli Mücadele Sergisi" açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne ülkemizin gelişmesi, büyümesi, kalkınması için çalışmış, gayret göstermiş, ter dökmüş herkesi saygıyla anıyorum. Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Mücadele Sergisi"nin açılış töreninde Millet Kütüphanesi'nde bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek.

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne ülkemizin gelişmesi, büyümesi, kalkınması için çalışmış, gayret göstermiş, ter dökmüş herkesi saygıyla anıyorum.

Davamız Türkiye'nin mevcut haklarının elinden alınmamasıdır.

En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir.

Medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği sorumluluk elbette ağırdır ama bir o kadar da şereflidir.

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