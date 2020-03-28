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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'den gelip karantina altında bulunurken sevk edildiği hastanede doğum yapan Sevda Gül'ü telefonla arayarak kutladı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevda Gül'ü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevda Gül'ü tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta KKTC'den gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan bilgi aldı

Görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül'ü tebrik eden Erdoğan, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz'a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

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