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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile bayramlaştı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Katar Emiri Şeyh Al Sani - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Katar Emiri Şeyh Al Sani - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Al Sani, görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

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Gençler 5 büyükşehir başkanını oyladı: Alinur Aktaş birinci İmamoğlu beşinci sırada
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Gençler 5 büyükşehir başkanını oyladı: Alinur Aktaş birinci İmamoğlu beşinci sırada

Türkiye nüfusunun yüzde 37.3'ünü oluşturan nüfusu en fazla olan beş büyükşehir belediye başkanının gençlere yönelik çalışmaları araştırma şirketi AREDA Survey tarafından yapılan 15 – 35 yaş aralığındaki 7 bin 622 gencin katıldığı araştırmayla oylandı. Başkanların gençlere yönelik hizmetlerinin yer aldığı araştırmaya göre, AK Partili Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 67.1 oranında not aldı. Gençlere yönelik hayata geçirilen hizmetlerin değerlendirildiği ankette Aktaş’ı, yüzde 65 ile CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek izledi. Yapılan hizmetler açısından CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 63.2 oranıyla başarılı bulunurken, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 60.7 ve CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 60.4 oranında kaldı.

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